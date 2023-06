Carlos: “Correre in casa mi mette di buon umore”

Carlos Sainz si sta godendo tutto l’affetto del paddock del Circuit de Barcelona-Catalunya, che pullula di giornalisti e ospiti che sostengono lui e l’altro pilota di casa Fernando Alonso. Lo spagnolo ha parlato di quanto sia speciale correre in casa nella conferenza stampa FIA: “Svegliarmi nella mia Spagna e sapere di avere una corsa che ci aspetta mi mette di buon umore, perché sento tutto il supporto dei tifosi. Per loro abbiamo messo a disposizione la grada CS55 e sapere che i tremila biglietti che erano in vendita sono andati esauriti in otto minuti mi ha riempito di gioia. Sono anche contento di aver visto negli eventi promozionali cui ho partecipato fin qui che gran parte dei sostenitori sono under 30, a dimostrazione di come il momento magico del nostro sport continui anche qui in Spagna”.

Obiettivi. Carlos ha parlato anche degli aggiornamenti che saranno introdotti per questa gara: “Sono un passo nella giusta direzione, ma sono parte di un programma di sviluppo che non si ferma qui. Il pacchetto introdotto a Barcellona andrà valutato in pista e fa parte di una nuova direzione che la squadra ha deciso di dare al lavoro sulla SF-23 – ha detto lo spagnolo –. Per questo dobbiamo ringraziare tutte le persone che hanno lavorato giorno e notte in fabbrica a Maranello. Detto questo, rimaniamo realisti sapendo che non possiamo aspettarci un ribaltamento dei valori in campo da una gara all’altra. Contiamo però di poter avere una vettura più consistente nelle prestazioni che ci consenta di sfruttarne meglio il potenziale. Non vedo l’ora di scendere in pista domani”.