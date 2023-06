Charles: “Fare di tutto per migliorare il prima possibile”

Charles Leclerc ha ricaricato le batterie dopo la gara di Monaco ed è arrivato a Barcellona impaziente di scendere in pista: “Dopo una sequenza di circuiti cittadini è bello tornare su una pista tradizionale, che per giunta è famosa per essere un banco di prova importante per le vetture – ha affermato il monegasco parlando con i giornalisti nel paddock del Circuit de Barcelona-Catalunya –. In questo weekend abbiamo un pacchetto di aggiornamenti che inizieremo a verificare da domani e che dovrebbero darci una SF-23 più guidabile e farci fare un passo nella giusta direzione. Fino a qui le prestazioni, specie in gara, non ci hanno soddisfatto ma sono pienamente motivato per questa nuova parte di stagione: l’obiettivo è quello di migliorare il più in fretta possibile per tornare a lottare per le vittorie come accadeva un anno fa di questi tempi”.

Nuovo layout. Charles ha poi affrontato il tema della modifica del circuito nel settore tre, ora privo della lenta chicane che precedeva l’ultima curva: “Credo che metterà ulteriormente sotto pressione la gomma anteriore e in genere tutto il lato sinistro della vettura – ha detto Leclerc –. Sono anche curioso di vedere se si confermerà la tendenza, unica, di questo circuito: da nessuna parte come qui, infatti, in qualifica era necessario gestire le gomme nei primi due settori per averle ancora performanti nell’ultimo, specie nella chicane. Sarà interessante vedere se con questa configurazione più filante bisognerà ancora avere questa accortezza”.