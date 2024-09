Prove libere 1: Charles davanti, Carlos terzo

Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo nella sessione inaugurale del Gran Premio di Singapore sul circuito di Marina Bay, mentre Carlos Sainz si è piazzato terzo.

53 giri. Charles e Carlos hanno iniziato il turno con gomme Hard e un discreto carico di carburante per prendere confidenza con la pista. Con quella mescola Leclerc ha fatto segnare 1’32”702, mentre Sainz ha ottenuto 1’33”476. Una volta rientrati ai box entrambi i piloti sono passati a gomme Soft con le quali si sono migliorati: il monegasco ha fermato i cronometri a 1’31”763, miglior tempo, mentre lo spagnolo è sceso a un 1’31”952 valido per il terzo posto. Nel finale entrambe le vetture hanno rimontato le gomme di inizio turno per provare con carico di carburante. In totale Charles ha percorso 26 giri, Carlos uno in più.