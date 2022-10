Race recap: Charles e Carlos secondo e terzo

Pista umida, non piove. Si parte con gomme Intermedie. Temperature: aria e asfalto 27°. Umidità 84%. 302.000

Partenza. Al via Charles viene superato da Sergio Perez, mentre Carlos supera Lewis Hamilton.

Giro 8. Nicholas Latifi e Guanyu Zhou vengono a contatto e il cinese è costretto a fermarsi in pista. Entra la Safety Car.

Giro 11. Si riparte. Charles e Carlos tengono la seconda e la terza posizione.

Giro 21. Si ferma in pista Fernando Alonso. Virtual Safety Car.

Giro 26. Alex Albon sbatte contro le barriere in curva 8 e rompe l’ala. Virtual Safety Car.

Giro 29. Anche Esteban Ocon accusa un problema e si ferma in curva 13. La Virtual Safety Car si era appena conclusa ma la corsa viene nuovamente neutralizzata.

Giro 35. Charles rientra per montare gomme Medium ma arriva un po’ lungo. Il pit stop è lento: 5.3.

Giro 36. Si ferma anche Carlos per le Medium: 3.5 e torna in pista quarto. Subito dopo Yuki Tsunoda finisce contro le barriere in curva 10. È Safety car. Si ferma Lando Norris ma Carlos lo supera e torna terzo.

Giro 43. Si riparte. È un testa a testa fino quasi al termine. Charles è secondo davanti a Sainz e dietro a Perez.

Finale. Termina così, ma Perez è sotto investigazione per Safety Car infringment.