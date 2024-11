Punti preziosi in un weekend difficile

La Scuderia Ferrari HP ha raccolto venti punti preziosi in un weekend, quello del Gran Premio di San Paolo andato in scena all’Autodromo José Carlos Pace di Interlagos, che si è rivelato particolarmente impegnativo per la squadra. Dopo le dieci lunghezze arrivate nella gara Sprint di ieri, con il terzo e il quinto posto di Charles Leclerc e Carlos Sainz, nella super impegnativa giornata di oggi – iniziata all’alba con il recupero delle qualifiche rimandate ieri – sono arrivati altri dieci punti portati in dote dal monegasco grazie a un quinto posto conquistato con il coltello fra i denti. Giornata da dimenticare, invece, per Carlos Sainz che è finito contro le barriere sia nel Q2 di questa mattina che al giro 39, mentre lottava in una posizione fuori dalla zona punti. Nell’arco del weekend, dunque, la squadra di Maranello cede sette lunghezze alla McLaren nella classifica Costruttori confermandosi in seconda posizione.



Pioggia e problemi. Dopo il posticipo della qualifica a oggi, questa mattina la squadra è stata costretta agli straordinari: la sveglia in hotel è infatti suonata prima dell’alba per essere pronti a scendere in pista alle 7.30 nel Q1. Purtroppo è risultato da subito chiaro che il passo con le gomme da bagnato – tanto le Wet che le Intermedie – non era all’altezza di quello dei rivali. Charles è stato in grado di piazzarsi in sesta posizione, mentre Carlos è finito contro le barriere in curva 3 nel corso del Q2 danneggiando pesantemente la sua SF-24. I meccanici sono stati bravissimi a ricostruire in poche ore la monoposto numero 55, sulla quale si è deciso di introdurre power unit e cambio nuovi decidendo di prendere il via dalla pitlane.



La gara. Alla partenza Charles è riuscito a superare Liam Lawson salendo in quinta posizione ma, di nuovo, il passo delle SF-24 con le gomme Intermedie non ha consentito al monegasco di condurre una gara d’attacco. Bloccato dietro al trenino formato da Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon, il monegasco ha effettuato la sua sosta per primo, al giro 24, per cercare essere in condizione di girare con pista libera. Purtroppo però Charles è uscito nel traffico ed è così scivolato al settimo posto nel momento in cui la gara è stata neutralizzata per l’eccessiva intensità della pioggia e poi sospesa con bandiera rossa per l’incidente di Franco Colapinto. Carlos, scattato ultimo, è presto risalito al 13° posto, ma da quel momento in poi ha vissuto difficoltà simili a quelle del compagno con le gomme Intermedie. La gara di Sainz si è chiusa nel peggiore dei modi al giro 39, quando lo spagnolo ha perso il controllo della sua SF-24 finendo contro le barriere di curva 8 mentre era in lotta con Sergio Perez e Lewis Hamilton per un posto in zona punti.



Charles battagliero. L’incidente di Carlos ha costretto la direzione gara a fare entrare la Safety Car e al restart Leclerc si è superato, attaccando in curva 1 sia Lando Norris che George Russell e salendo in quarta posizione alle spalle del leader Max Verstappen e delle Alpine di Esteban Ocon e Pierre Gasly. Nei primi giri su pista ancora molto umida, tuttavia, il passo della SF-24 è stato ancora una volta deficitario, e così l’inglese della Mercedes è stato in grado di riprendersi la quarta piazza. Leclerc, sempre più a proprio agio man mano che i giri scorrevano, si è però difeso con il coltello fra i denti da Norris e quando le condizioni dell’asfalto sono migliorate è riuscito a prendere un margine di vantaggio sul pilota McLaren portando a casa i dieci punti del quinto posto.



Pausa prima del rush finale. La squadra tra oggi e domani farà ritorno a Maranello, dove inizierà a preparare le ultime tre gare della stagione, che saranno di nuovo consecutive e decreteranno i vincitori sia nella classifica Piloti che tra i Costruttori.

Charles Leclerc #16



È stata una gara molto lunga e impegnativa e i piloti sul podio oggi sono quelli che non hanno sbagliato nulla e che quindi lo meritano di più.La nostra giornata è stata agrodolce: da una parte, infatti, non posso nascondere la frustrazione per il fatto che faticavamo a tenere la macchina in pista in condizioni limite, specie nel finale di gara, principalmente a causa delle scelte di assetto che avevamo fatto per oggi. D’altro canto, però, abbiamo finito la corsa davanti alle McLaren, qualcosa di certamente inaspettato che ci è molto utile nella corsa al titolo Costruttori.Ora torniamo a casa per ricaricare le batterie in vista della tripletta che porterà alla conclusione della stagione nella quale daremo il massimo per provare a portare a casa il titolo.



Carlos Sainz #55

La mia è stata una domenica da dimenticare. Mi dispiace di aver dato al team del lavoro in più in una giornata che era già super lunga e impegnativa. Sul bagnato ho faticato fin da inizio anno a guidare questa vettura e anche oggi non ho avuto le giuste sensazioni.Ho provato comunque a spingere e a prendere dei rischi per recuperare posizioni, ma come è evidente non abbiamo raccolto nulla. È una giornata difficile da buttare giù ma non vedo l’ora di voltare pagina e resettare tutto così da potermi concentrare su Las Vegas.





Fred Vasseur - Team Principal Scuderia Ferrari HP



Abbiamo sentimenti contrastanti oggi, perché da una parte siamo riusciti a limitare i danni nella nostra lotta con McLaren ma dall'altra, non siamo riusciti a fare risultato con Carlos portando a casa solo i punti di Charles.Con entrambi i piloti il tempismo nella sosta ai box non è forse stato il migliore, ma in generale abbiamo faticato molto con il passo e a portare le gomme nelle giusta temperature ogni volta che la gara ripartiva. All'ultimo restart, Charles è stato molto bravo a superare Lando (Norris) e George (Russell), ma la Mercedes è riuscita a superarlo di nuovo e ha dovuto difendersi da Lando. Con il progredire della corsa, le sue gomme hanno iniziato a funzionare meglio e così è riuscito a portare a casa una positiva quinta posizione.Questo weekend è stato difficile, ma guardando questa tripletta nel suo complesso, siamo ancora la squadra che ha portato a casa più punti, il che è un buon modo per avvicinarsi alle ultime tre gare della stagione. Faremo del nostro meglio per mantenere la lotta aperta fino ad Abu Dhabi.