Carlos: “Fiero del lavoro fatto fin qui”

Carlos Sainz è entrato nel paddock del circuito di Interlagos sulle ali dell’entusiasmo dopo la grande gara di Città del Messico: “Volevo fortemente un’altra vittoria prima di lasciare il team e il fatto di averla ottenuta in Messico, davanti alla mia famiglia, l’ha resa indimenticabile – ha detto –. La sera dopo la gara ho potuto portare tutti a cena e abbiamo fatto festa fino alle 2 del mattino. Ci voleva proprio!”

Incentivo motivazionale. Carlos ha precisato: “La vittoria non mi ha portato rilassatezza, ma ancora più motivazione e voglia di fare bene – ha raccontato –. Se ci sarà un’altra occasione quindi faremo di tutto per coglierla e per aiutare la squadra nella rincorsa al titolo Costruttori”. Per il weekend Carlos non vede la squadra favorita: “Credo che questa pista sia più adatta alle vetture dei nostri concorrenti, in primis McLaren, ma il nostro obiettivo deve essere lì nel gruppo. In quel caso potremo lottare per un posto fra i primi cinque o anche per il podio o la vittoria se gli altri non saranno perfetti. Di sicuro sarà fondamentale sfruttare al meglio l’unica ora di prove libere a disposizione in questo weekend”.

Soddisfazione. A Carlos è stato poi chiesto con quale spirito si appresta a lasciare la Scuderia Ferrari HP a fine stagione: “Non voglio ancora pensare al fatto che alla fine dell’anno non sarò più con questa squadra, ma se mi guardo indietro non posso che essere orgoglioso di quanto siamo riusciti a fare insieme. Abbiamo fatto crescere la macchina anno dopo anno e anche in questa stagione siamo riusciti a correggere i punti deboli e a portare la macchina a un livello di competitività probabilmente mai raggiunto”.