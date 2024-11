Race recap: Charles quinto, Carlos contro le barriere

A poco più di tre ore dalla fine delle qualifiche va in scena il Gran Premio di San Paolo all’Autodromo José Carlos Pace di Interlagos. Charles prende il via dalla sesta posizione, Carlos invece parte dalla pitlane dopo l’incidente delle qualifiche e la sostituzione della Power Unit e del cambio.

Giro di formazione. Nel giro di formazione Lance Stroll finisce nella sabbia così la partenza viene abortita.

Partenza. Al via dalla sesta posizione Charles supera Liam Lawson e sale quinto, mentre Carlos è 17° e dopo qualche passaggio è 15°.

Giro 12. Carlos supera Valtteri Bottas e sale 14°, mentre dietro a Charles arriva Max Verstappen.

Giro 19. Sainz passa Lewis Hamilton per il 13° posto.

Giro 23. Errore per Carlos nel settore 2 che perde la posizione da Hamilton e Oliver Bearman.

Giro 25. Charles rientra ai box per un nuovo set di Intermedie. Riparte 13°.

Giro 28. Incidente per Nico Hulkenberg: Virtual Safety Car. Carlos entra e cambia le gomme restando con Intermedie.

Giro 30. Safety Car per troppa pioggia. Le Ferrari sono settima con Leclerc e tredicesima con Sainz.

Giro 32. In condizioni di Safety Car, Franco Colapinto perde il controllo della vettura e finisce contro le barriere. Bandiera rossa.

Restart. Dopo 24 minuti di stop si riparte dietro la Safety Car con Charles settimo e Carlos 13° e tutte le vetture con gomme Intermedie. Leclerc supera Yuki Tsunoda, mentre Lando Norris commette un errore ed è davanti al monegasco. Carlos 14°, superato da Sergio Perez.

Giro 36. Carlos supera Bottas ed è 13°.

Giro 40. Sainz contro le barriere in curva 8 dopo aver toccato0 la riga bianca: la sua gara finisce qui.

Giro 43. Si riparte e Charles infila sia George Russell che Norris che finisce lungo e rientra settimo.

Giro 46. Russell ripassa Charles che torna quinto.

Finale. La gara continua sul filo della tensione, con tanti bei duelli, anche se non cambia più nulla. Charles chiude quinto e la Scuderia Ferrari HP lascia un weekend non facile in Brasile cedendo a McLaren solo sette punti nella classifica Costruttori.