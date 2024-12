Sprint Qualifying recap: Carlos e Charles quarto e quinto

Vanno in scena le Sprint Qualifying al Lusail International Circuit: l’aria è a 18 gradi, la pista a 22.

SQ1. Le SF-24 vanno in pista con le obbligatorie gomme Medium e un discreto quantitativo di carburante per effettuare più giri. Charles ottiene inizialmente 1’23”259, Carlos 1’23”543. Al secondo tentativo il monegasco scende a 1’22”156, mentre lo spagnolo fa 1’22”261 e poi 1’21”838, entrambi tempi validi per accedere al SQ2.

SQ2. Nuovo treno di gomme Medium per entrambi i ferraristi. I primi tempi che fanno segnare sono 1’22”130 per Charles, 1’22”568 per Carlos. Si continua a girare e lo spagnolo ottiene 1’21”809, nove millesimi meglio del compagno di squadra. Entrambi accedono al SQ3.

SQ3. Per la sessione che assegna le prime dieci posizioni sulla griglia di partenza per la Sprint di domani si va, come da regolamento, con la mescola Soft. Al primo tentativo Leclerc ottiene 1’21”705, mentre Carlos non ottiene un riscontro significativo. Al secondo assalto al tempo lo spagnolo fa segnare il quarto migliore riferimento in 1’21”281, mentre Charles ottiene il quinto in 1’21”308.