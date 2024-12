Race recap: Charles secondo, Carlos sesto

Al Lusail International Circuit va in scena la penultima gara della stagione. Nella notte desertica l’aria è a 20 gradi, la pista a 21. Le Ferrari scattano dalla quinta posizione con Charles Leclerc e dalla settima con Carlos Sainz.

Partenza. Al via con gomme Medium rodate per appena un giro, Charles salta davanti a Oscar Piastri e sale quarto, mentre Carlos supera Lewis Hamilton e si mette sesto. Al primo giro c’è una Safety Car a causa di un incidente multiplo che porta al ritiro di Franco Colapinto ed Esteban Ocon.

Giro 5. Si riparte e Piastri supera Charles per il quarto posto.

Giro 24. George Russell si ferma per passare a gomme Hard e le Ferrari salgono al quarto e al quinto posto.

Giro 35. Foratura per Carlos sui detriti dello specchietto di Alex Albon. Rientra ai box e riparte decimo con gomme Hard.

Giro 36. Safety Car. Charles passa a gomme Hard e si ritrova terzo davanti a Piastri, mentre Carlos è ottavo.

Giro 40. Si riparte e Charles questa volta tiene la posizione su Piastri. Carlos sale settimo a causa dello stop di Sergio Perez e dell’uscita di

Giro 42. Restart e le posizioni non cambiano, ma arrivano dieci secondi di stop & go per Lando Norris che non ha rallentato in regime di bandiera gialla. Charles secondo, Carlos sesto con la vettura forse non più al 100%.

Finale. Non succede più nulla: la Ferrari riduce a -21 il distacco dalla McLaren nel Mondiale Costruttori. Si decide tutto ad Abu Dhabi.