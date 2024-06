Sprint recap: Carlos e Charles sesto e settimo

Sul circuito di Lusail va in scena la gara Sprint, 32 i gradi di temperatura nell’aria, 34 sull’asfalto.

Partenza. Al via le Ferrari, con gomme Soft, partono benissimo e salgono in terza e quarta posizione alle spalle di Oscar Piastri e George Russell. A fine giro entra la Safety Car per l’uscita di pista di Liam Lawson.

Giro 3. Si riparte e le Ferrari tengono le posizioni ma a fine giro è Logan Sargeant a fare entrare di nuovo la vettura di sicurezza.

Giro 6. Si riparte nuovamente e alla tornata successiva Max Verstappen supera Charles per la quarta posizione.

Giro 10. Lando Norris passa Charles per la quinta posizione mentre esce di nuovo la Safety Car per un incidente fra Sergio Perez, Esteban Ocon e Nico Hulkenberg.

Giro 14. Si riparte e Charles supera Norris risalendo quinto.

Giro 16. Norris, forte delle sue gomme Medium supera entrambe le Ferrari che sono ora quinta e sesta.

Ultimo giro. Lewis Hamilton supera Carlos e Charles che chiudono sesto e settimo. La Ferrari perde quattro punti nei confronti della Mercedes.