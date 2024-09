Quali recap: Charles sesto, Carlos undicesimo

Vanno in scena le qualifiche del Gran Premio d’Olanda, l’aria è a 25 gradi, la pista a 31. Charles, ma soprattutto Carlos, vittima di un problema di affidabilità ieri nelle uniche prove libere asciutte, entrano in qualifica con poche indicazioni.

Q1. Charles e Carlos montano un treno di gomme Soft nuovo. Il monegasco comincia con 1’11”890, lo spagnolo con 1’12”763, poi migliorato in 1’12”223. Rientrano per un nuovo treno di Soft ed entrambi si migliorano, Sainz in 1’11”327 e Leclerc in 1’11”370 rispettivamente accedendo alla fase successiva.

Q2. Charles e Carlos vanno in pista con il set usato nel secondo tentativo di Q1: ottengono rispettivamente 1’11”665 e 1’11”835. Montano un primo treno di gomme Soft nuove con le quali Leclerc centra 1’11”060 e Sainz 1’11”200. Altro treno di Soft nuove: Charles accede al Q3 con un buon 1’10”689, mentre Carlos finisce per essere il primo degli esclusi in 1’10”914. Scatterà undicesimo.

Q3. Leclerc va in pista con le Soft usate di fine Q2 e ottiene 1’10”758. Monta un treno di Soft nuove e scende a 1’10”582, tempo che gli vale la sesta posizione in terza fila.