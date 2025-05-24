Quali recap: Charles secondo, Lewis quarto

Monte Carlo 24 maggio 2025

La Scuderia Ferrari HP affronta la qualifica più importante della stagione, quella del Gran Premio di Monaco. La temperatura dell’aria è 21 gradi, quella della pista 41.

Q1. Charles e Lewis vanno in pista con gomme Soft nuove e abbastanza benzina da poter continuare a girare. Il monegasco al primo tentativo centra 1’13”063, Hamilton fa 1’13”687. Charles scende a 1’12”091, 1’11”752 e poi 1’11”229 – miglior tempo – mentre Lewis fa 1’12”336 e 1’12”035, quindi entra ai box per un nuovo set di Soft con cui ottiene 1’11”575 e accede al Q2 insieme al compagno di squadra.

Q2. Charles e Lewis escono dai box con gomme Medium. Il monegasco ottiene 1’11”314, il suo compagno di squadra fa 1’12”123. Poco dopo è bandiera rossa per George Russell fermo sotto al tunnel con un apparente problema elettrico. Si riparte ed entrambe le SF-25 montano gomma Soft: Leclerc ottiene 1’10”581, Hamilton 1’10”883. Entrambi accedono alla fase successiva.

Q3. Charles esce dai box con gomme Soft nuove, Lewis sceglie un treno usato della stessa mescola. Al primo tentativo Charles ottiene 1’10”653, Lewis fa 1’10”986. Gomme Soft nuove per il secondo tentativo: Leclerc centra uno stupendo 1’10”063, che vale un posto in prima fila al fianco di Lando Norris. Anche Lewis si migliora e scende a 1’10”382, tempo che vale un posto in seconda fila, in quarta posizione.