Prove libere 3: Charles primo Lewis quinto

Monte Carlo 24 maggio 2025

La Scuderia Ferrari HP nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco ha ottenuto il miglior tempo con Charles Leclerc e il quinto con Lewis Hamilton.

51 giri. Il primo pilota a scendere in pista è stato Lewis che ha effettuato un giro con gomme Hard prima di montare un treno di Soft. Charles ha atteso un po’ di più in garage andando direttamente in pista con la mescola più morbida. Hamilton ha iniziato con 1’13”939, Leclerc in 1’14”392. I due piloti hanno continuato a girare: Charles è sceso a 1’12”712 e poi a 1’12”199, Lewis a 1’13”415 e poi 1’12”626. Leclerc si è poi ulteriormente migliorato in 1’11”532 e a 1’11”457 con Hamilton prima a 1’11”867 e poi a 1’11”743. A venti minuti dal termine entrambe le SF-25 sono entrate per un nuovo set di Soft con il quale Lewis è sceso a 1’11”681 e poi a 1’11”516, mentre Charles ha trovato traffico fermando i cronometri a 1’11”482. Il monegasco si è quindi migliorato in 1’11”444. Leclerc ha poi finalmente trovato un giro senza traffico in cui ha ottenuto 1’11”179, limato nel seguente tentativo fino a 1’10”953. A due minuti dal termine della sessione Lewis è finito contro le barriere a curva 3 ponendo fine in anticipo alla sessione. I meccanici dovranno fare del lavoro extra per preparare la vettura numero 44 in tempo per le qualifiche delle ore 16. Nel complesso Leclerc ha completato 25 tornate, una in meno del compagno di squadra.