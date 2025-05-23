Prove libere 1: Leclerc primo, Hamilton nono

Monte Carlo 23 maggio 2025

La Scuderia Ferrari HP ha ottenuto il miglior tempo con Charles Leclerc nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco, mentre Lewis Hamilton ha ottenuto il nono riscontro.

63 giri. La due SF-25 hanno iniziato il turno con gomme Medium con le quali Lewis ha ottenuto 1’14”576, mentre Charles ha centrato 1’15”249 prima di tamponare la vettura di Lance Stroll che non si era accorto dell’arrivo della monoposto numero 16 alla frenata del tornantino dell’Hotel Fairmont. Per il monegasco ala anteriore danneggiata e bandiera rossa a causa dei detriti in pista. Alla ripresa Hamilton ha tenuto le stesse gomme, mentre Charles ha montato un treno di Soft per continuare il lavoro di messa a punto. L’inglese è sceso a 1’12”846, mentre Leclerc ha fatto segnare 1’12”880, subito migliorato in 1’12”713. Il monegasco ha continuato a girare facendo segnare prima 1’12”483 e poi 1’11”964, unico crono sotto la barriera dell’1’12”. Anche Lewis ha quindi montato pneumatici Soft ottenendo 1’12”690, nono miglior tempo finale. Negli ultimissimi minuti entrambi i piloti hanno caricato carburante per girare in configurazione gara, Leclerc ancora con le Soft, completando un totale di 33 giri, Hamilton con le Medium di inizio turno per portare il proprio totale di tornate percorse a 30.