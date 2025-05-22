Charles: “Nella mia Monaco super motivato”

Monte Carlo 22 maggio 2025

Charles Leclerc è arrivato nel paddock della sua gara di casa dopo aver dormito nel proprio letto, un privilegio raro per qualunque pilota. Il monegasco della Scuderia Ferrari HP è stato tra i protagonisti della conferenza stampa FIA nella quale ha raccontato qualcosa di come sta andando fin qui questa settimana: “Ci sono moltissime attività da seguire trattandosi della mia gara casalinga e ieri sera abbiamo avuto anche la proiezione in anteprima del film ispirato alla Formula 1. Credo sia un ottimo prodotto che permetterà di avvicinare ancora più persone al nostro mondo – ha affermato – e non vedo l’ora che tutti lo possano andare a vedere al cinema per vedere come viene recepito dal pubblico di massa”.

Motivazione altissima. Charles ha poi parlato delle aspettative per il weekend: “Chiaramente sappiamo quali sono stati fin qui i punti deboli della nostra vettura, però siamo anche consapevoli che quella di Monaco è una corsa unica. Io sono sempre super motivato, non vedo l’ora di scendere in pista e di vedere il nostro livello di competitività. Qui la qualifica ha una importanza fondamentale e spero di poterci mettere del mio – ha concluso – come spesso mi è riuscito di fare sui circuiti cittadini. È già successo nel 2021 di fare meglio delle aspettative, speriamo che la storia si ripeta anche sabato”.

Ayrton nel cuore. Se si parla del circuito di Monaco è difficile non parlare anche del re di Monte Carlo, Ayrton Senna. E pure Charles ha voluto rendere omaggio a questo straordinario pilota: “Ho visto e rivisto le immagini di lui al volante nelle strade del Principato e devo dire che sono sempre di grande ispirazione per me. Inoltre il mito Senna mi porta subito al pensiero di mio padre che con Ayrton ebbe anche modo di condividere la pista in Formula 3. Non ho mai nascosto il fatto che, nonostante non lo abbia mai visto dal vivo, lui sia uno dei miei punti di riferimento ed è bello che ci siano, anche a distanza di anni, così tante persone che lo portano nel cuore”, ha concluso.