Lewis: “Vogliamo costruire sul buono di Imola”

Monte Carlo 22 maggio 2025

Lewis Hamilton ha incontrato oggi i media nella hospitality della Scuderia Ferrari HP alla vigilia della prima giornata in pista del Gran Premio di Monaco, dove la squadra si prepara alla gara più iconica del calendario. “Siamo più determinati che mai a costruire sul buono che abbiamo visto a Imola,” ha detto il sette volte campione del mondo. “Il sabato non è andato come speravamo, ma è stato incoraggiante riuscire a rimontare e chiudere appena fuori dal podio. Detto questo, non è ancora il livello a cui vogliamo essere – e non è quello che i nostri tifosi si aspettano da noi. Ma anche nei momenti difficili, il loro supporto è stato incredibile. Sono speciali, e meritano qualcosa di speciale da parte nostra.”

Una spinta in più. Hamilton ha descritto il fine settimana di Imola come una spinta motivazionale per tutta la squadra. “Gli ingegneri non hanno smesso di lavorare nemmeno un attimo,” ha rivelato. “La sera della gara sono tornati a Maranello, e già la mattina dopo erano in fabbrica, al simulatore, a lavorare a pieno ritmo per preparare Monaco – in particolare la qualifica. Non vedo l’ora di scendere in pista per provare le regolazioni che abbiamo messo a punto.”

Tra schermo e pista. Il pilota britannico ha parlato anche del film ispirato alla Formula 1, di cui è produttore esecutivo. Ieri sera, il film è stato proiettato in anteprima per i piloti e i membri dei team.

“Sono davvero orgoglioso del lavoro che è stato fatto,” ha detto Lewis. “È stato un onore lavorare con Joe Kosinski e Jerry Bruckheimer. Io l’ho già visto diverse volte, quindi ieri ero soprattutto interessato alle reazioni in sala, in particolare a quelle degli altri piloti. Ricevere i loro feedback positivi è stato molto bello. Non vedo l’ora che tutti possano vederlo al cinema.”