Race recap: Charles secondo, Lewis quinto
Monte Carlo 25 maggio 2025
Si corre il Gran Premio di Monaco, ottava gara della stagione. Charles parte secondo, Lewis settimo. L’aria è 22 gradi, la pista a 45.
Partenza. Al via Charles e Lewis tengono le posizioni, mentre Gabriel Bortoleto finisce contro le barriere alla curva del Portier. Virtual Safety Car a causa dei detriti e delle barriere danneggiate.
Giro 5. Si riparte.
Giro 14. Isack Hadjar si ferma per il suo primo pit stop che riparte con gomme Soft. Lewis sale sesto.
Giro 15. Fernando Alonso si ferma per la sua prima sosta. Hamilton quinto.
Giro 17. Con pista libera Lewis spinge per cercare di effettuare un overcut sui rivali poi effettua la sua sosta numero uno e torna in pista quinto.
Giro 18. Si ferma Lando Norris che rientra in quarta posizione. Charles in testa.
Giro 19. Si ferma anche Oscar Piastri che è quarto dietro Charles, Max Verstappen e Norris.
Giro 22. Si ferma anche Charles, che torna in pista terzo dietro a Norris.
Giro 28. Stop per Verstappen. Charles secondo, Lewis quinto.
Giro 48. Seconda sosta per Piastri che esce davanti a Lewis in quarta posizione. Al giro dopo si ferma Charles per delle Medium. Riparte terzo.
Giro 50. Si ferma Norris per la sua seconda sosta. Riparte secondo davanti a Charles.
Giro 57. Anche Lewis effettua la sua seconda sosta. Riparte con gomme Medium sempre in quinta posizione.
Giro 77. Verstappen effettua la sua seconda sosta. Charles sale secondo.
Bandiera a scacchi. Finisce così: Norris vince davanti a Charles, Piastri, Verstappen e Hamilton.