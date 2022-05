Non il risultato sperato

La Scuderia Ferrari in un Gran Premio di Monaco condizionato dalla pioggia non è riuscita a concretizzare la doppietta ottenuta in qualifica e si è dovuta accontentare dei 30 punti del secondo posto di Carlos Sainz e del quarto di Charles Leclerc in quella che è stata una gara particolarmente frustrante per il monegasco.

Momento chiave. Nell’imminenza del via sul Principato ha cominciato a cadere una fitta pioggia che ha costretto la direzione gara a posticipare l’inizio della corsa di oltre un’ora dopo che le vetture avevano percorso due giri dietro la safety car su una pista inondata d’acqua. Dopo la partenza, l'asfalto ha presto iniziato ad asciugarsi e così al giro 16 il primo del gruppo di testa a fermarsi per passare da gomme Wet a Intermedie è stato Sergio Perez. Leclerc si è fermato per fare lo stesso cambio due tornate più tardi, imitato da Max Verstappen. Sainz invece è rimasto in pista fino al giro 21, per passare direttamente a gomme slick, scelta che si è deciso di fare anche per Charles nella stessa tornata effettuando un doppio stop. Di questa situazione ha tratto vantaggio la Red Bull che è riuscita a scavalcare Carlos con Perez e Charles con Verstappen. Di fatto la corsa è finita lì – anche se c’è stata un’ulteriore sospensione a causa di un terribile incidente alle piscine che ha visto protagonista Mick Schumacher, fortunatamente illeso – e nonostante le F1-75 avessero un ottimo passo le posizioni non sono più cambiate.

Prossima tappa Baku. Da Monaco non è dunque arrivato un risultato all’altezza del potenziale espresso. A Maranello si analizzerà nei dettagli la corsa di oggi, e si lavorerà per prepararsi al meglio per il prossimo appuntamento, a Baku, il 12 giugno, con il Gran Premio dell’Azerbaigian.

Carlos Sainz #55

È stata una gara difficile, ma nel complesso non posso dirmi deluso. Abbiamo preso la decisione giusta nel passare direttamente dalle gomme da bagnato alle slick, ma sfortunatamente un doppiato nel giro dopo il pitstop mi è costato troppo tempo e abbiamo perso l'occasione di riconquistare la testa della gara, per cui mi sono ritrovato dietro a Perez e a quel punto la mia corsa è finita. Sorpassare su questa pista è estremamente difficile e con varie zone bagnate fuori dalla linea ideale era ancora più complicato.

È dura da digerire, perché la vittoria era alla nostra portata, ma so che ho dato tutto quello che avevo e so che torneremo più forti come squadra nelle prossime due gare.

Charles Leclerc #16

Sono deluso di aver perso questa vittoria, in particolar modo perché si trattava della mia gara di casa. Sarà importante capire cosa è successo per fare in modo che non si ripeta. In una stagione nella quale siamo in condizione di lottare per il campionato non possiamo permetterci di perdere punti in questa maniera.

Gli errori possono capitare, e purtroppo oggi ne abbiamo commessi troppi. Alla prima sosta siamo passati da gomme Wet a Intermedie e abbiamo subito l’undercut da Perez, poi tre giri dopo mi sono dovuto fermare di nuovo per le slick, dietro a Carlos, perdendo ulteriori due posizioni. Da lì in poi, visto che è impossibile sorpassare a Monte Carlo senza correre rischi enormi, ho pensato soltanto a portare a casa più punti possibile accontentandomi del quarto posto.

Sono innamorato di questa squadra e sono sicuro che torneremo più forti.



Mattia Binotto Team Principal & Managing Director

Se parti con due macchine in prima fila e non porti a casa la vittoria significa che qualcosa da parte nostra non è andato per il verso giusto. Credo che abbiamo fatto alcune scelte sbagliate e le abbiamo pagate. Mi dispiace per Charles perché si trattava della sua gara di casa e quindi ci teneva in modo particolare, come del resto tutti noi.

Sul risultato di oggi hanno inciso anche degli elementi contingenti, come il traffico che entrambi i nostri piloti hanno trovato tornando in pista dopo i pit stop e che a Carlos è probabilmente costato la vittoria. Gli errori possono capitare, da questi è importante imparare e farne un’occasione di crescita. Nei prossimi giorni a Maranello analizzeremo questa gara nei dettagli per preparare al meglio la doppia trasferta di Azerbaigian e Canada.