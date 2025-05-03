Sprint Race recap: Lewis terzo in una gara pazza. Charles fuori prima del via

Miami 03 maggio 2025

Va in scena la seconda gara Sprint della stagione e al Miami International Autodrome piove. A farne le spese, nei giri verso la griglia, è Charles Leclerc che finisce contro le barriere prima ancora di schierarsi in griglia con la conseguenza di non riuscire nemmeno a schierarsi. Al momento del giro di formazione la pista è molto bagnata, anche se l’intensità della pioggia è scesa. L’aria è a 24 gradi, l’asfalto a 29.

Dietro Safety Car. Si effettuano due giri dietro la Safety Car, ma la gara non è ancora partita e la procedura di partenza viene sospesa.

Nuova partenza. Il via avviene con 28 minuti di ritardo sulla tabella di marcia, con temperatura dell’aria salita a 26 e quella dell’asfalto a 32.

Via. Si scatta da fermi sulla griglia con gomme Intermedie e Lewis si schiera sulla sesta piazzola mantenendo la posizione.

Giro 12. Hamilton entra per passare a gomme Soft. Torna in pista 16°. La scelta è azzeccata e quando gli altri si fermano Lewis si ritrova quarto dietro a Max Verstappen.

Giro 14. Lewis supera Verstappen e sale terzo subito prima che Fernando Alonso finisca contro le barriere innescando una Safety Car. Lando Norris al comando davanti a Oscar Piastri e a Hamilton.

Finale. Non accade più nulla e la corsa si chiude dietro la Safety Car, anche se la vettura di sicurezza rientra ai box per lasciare un finale pulito a fotografi e televisioni. Lewis sale sul podio della seconda gara Sprint della stagione dopo aver vinto la prima in Cina.