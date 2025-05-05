Domenica in salita

Miami 05 maggio 2025

Gran Premio di Miami in salita per la Scuderia Ferrari HP: Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno ottenuto il settimo e l’ottavo posto e hanno lottato per tutta la gara nel traffico, in un treno di vetture con DRS. La pioggia, tanto attesa su Miami, oggi non si è vista e dunque la corsa non ha offerto particolari occasioni di rimonta. La manciata di punti odierna – dieci che si sommano ai sei della Sprint di ieri – è stato dunque il massimo che si è potuto portare a casa.

La gara. Al via Charles e Lewis, scattati rispettivamente con gomme Medium e Hard, hanno mantenuto l’ottava e la dodicesima posizione, anche se presto l’inglese è riuscito a salire in undicesima superando Isack Hadjar e al giro 22 è entrato in zona punti passando davanti ad Esteban Ocon mentre Leclerc rimaneva nella coda del traffico delle vetture davanti a lui. La squadra ha approfittato della Virtual Safety Car chiamata dalla Direzione Gara a causa del problema accusato dalla vettura di Oliver Bearman per effettuare l’unico pitstop e arrivare alla bandiera a scacchi: Hamilton, che era più indietro in classifica, si è tuffato in pit lane al giro 28 approfittando in pieno della situazione, mentre Leclerc ha dovuto attendere il giro successivo beneficiando solo parzialmente della neutralizzazione. Dopo la sosta di tutte le vetture in pista, le due SF-25 si sono dunque ritrovate una dietro l’altra in ottava e nona posizione. Charles al giro 34 ha superato Carlos Sainz che ha dovuto allargare la traiettoria permettendo anche a Lewis di inserirsi e di salire ottavo alle spalle del compagno. Nell’ultima parte di gara la squadra ha provato ad andare all’attacco della Mercedes di Kimi Antonelli scambiando e riscambiando le due SF-25, ma non è bastato per superare l’italiano e così sotto la bandiera a scacchi sono arrivati il settimo posto di Charles e l’ottavo di Lewis.

Inizia la stagione europea. Dopo aver disputato le prime sei gare della stagione in tre continenti, la Formula 1 torna finalmente in Europa. Il prossimo appuntamento sarà infatti il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna di Imola in programma fra due settimane.





Charles Leclerc #16

È stato un fine settimana difficile per noi: nelle ultime tre gare avevamo fatto dei bei progressi, mentre in questo weekend in macchina non ho ritrovato le stesse sensazioni e su questo dobbiamo lavorare.

Oggi il nostro passo non è stato buono nel primo stint, nel secondo inizialmente ho gestito e poi mi sono ritrovato in aria sporca. Verso la fine della gara ho potuto di nuovo spingere ma non è bastato per ottenere di più.

Continuerò come sempre a dare il massimo per aiutare la squadra: sappiamo che dobbiamo tutti lavorare compatti se vogliamo fare altri passi avanti.





Lewis Hamilton #44

Nel complesso è stato un weekend con buoni progressi. L’ottavo posto non è certo il risultato a cui puntiamo ma ci sono sicuramente degli insegnamenti da portare a casa per il futuro, e considerando da dove siamo partiti la mia è stata una buona rimonta.

Inizio a sentirmi più in sintonia con la macchina, ed è un segnale incoraggiante e la mia motivazione per riuscire a lottare là davanti è sempre la stessa. Al momento ci manca ancora un po’ di ritmo, ma tutti stanno lavorando duramente e contiamo di fare progressi nelle prossime gare. Continueremo a spingere e a restare concentrati sul lavoro che ci aspetta.









Fred Vasseur

Team Principal Scuderia Ferrari HP

Non siamo riusciti a trovare il giusto bilanciamento questo weekend, in particolare ieri in qualifica, e oggi abbiamo faticato nel traffico, con poche possibilità di ottenere un risultato migliore. Quando eravamo in aria libera, il nostro passo era simile a quello di Mercedes e Red Bull e dunque dopo una gara così, è normale provare della frustrazione. Dobbiamo restare concentrati e continuare a lavorare con impegno per risolvere i problemi, affrontando le nostre limitazioni un passo alla volta.

Sul fronte della strategia, le nostre scelte sono state corrette: abbiamo fermato entrambi i piloti durante la Virtual Safety Car, permettendo a Lewis di trovarsi dietro Charles alla ripartenza. Poi abbiamo scambiato le posizioni non appena siamo stati certi di non mettere Charles a rischio con le vetture dietro, visto che Lewis era su gomme Medium e volevamo provare a raggiungere Kimi Antonelli. Purtroppo non ci siamo riusciti e così, come da prassi, abbiamo nuovamente invertito le posizioni a fine gara.



