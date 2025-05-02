Sprint Quali recap: Charles e Lewis sesto e settimo

Miami 02 maggio 2025

Seconda Sprint Qualifying della stagione: al Miami International Autodrome l’aria è a 28 gradi, l’asfalto a 49. Il regolamento prevede un set di gomme Medium per SQ1, uno in SQ2 e un set di Soft per SQ3.

SQ1. Subito in pista tutte le vetture, incluse le due SF-25: al primo giro lanciato Lewis ottiene 1’28”231, Charles fa 1’28”364. Al secondo tentativo l’inglese non migliora, mentre il monegasco lima il proprio limite a 1’28”325. Entrambi accedono alla fase successiva.

SQ2. Gomme Medium nuove per tutti e di nuovo gran traffico in pista: al primo tentativo Leclerc centra 1’27”811, mentre Hamilton ottiene 1’28”310. Al secondo tentativo i due ottengono rispettivamente 1’27”467 e 1’27”546 e accedono alla fase finale.

SQ3. Gomma Soft per l’ultima fase: c’è tempo per un solo assalto al tempo e Charles gira in 1’26”808, tempo valido per la sesta posizione, mentre Lewis è subito dietro di lui in 1’27”030.