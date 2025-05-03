Quali recap: Charles ottavo, Lewis dodicesimo

Miami 03 maggio 2025

A poche ore dalla gara Sprint del mattino, vanno in scena le qualifiche del Gran Premio di Miami. I meccanici sono stati bravissimi a rimettere Charles Leclerc in condizione di affrontare le qualifiche nonostante l’incidente del mattino, che lo ha escluso dalla corsa del mattino. Lewis Hamilton invece torna in macchina dopo il podio della Sprint. Il sole splende e l’aria è a 29 gradi ed è estremamente umido, mentre l’asfalto è a 45.

Q1. Gomme Soft usate sia per Lewis che per Charles che al primo tentativo ottengono 1’28”064 e 1’28”503. Quindi rientrano per un nuovo treno di Soft con le quali Leclerc stabilisce 1’27”484 e Hamilton fa 1’27”756 bloccando le ruote nell’ultima staccata forte prima del traguardo. Charles si rilancia è migliora in 1’27”417, mentre Lewis con un uovo treno di Soft scende a 1’27”279.

Q2. Gomma Soft nuova per Charles che stabilisce al primo tentativo 1’26”948, mentre Lewis, con il treno con cui ha chiuso il Q1, ferma i cronometri a 1’27”006. Entrambi rientrano per un nuovo set di Soft ma nessuno dei due migliora. Leclerc accede comunque al Q3, mentre Hamilton resta escluso e partirà dodicesimo.

Q3. Charles va in pista con gomme Soft nuove per il suo primo tentativo che però non completa per un errore in curva 17. Il monegasco cambia le gomme e si rilancia con gomme Soft usate in Q2 e ottiene 1’26”754, tempo che gli vale un posto in quarta fila, in ottava posizione.