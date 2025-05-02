Prove libere: Charles secondo, Lewis tredicesimo

Miami 02 maggio 2025

La Scuderia Ferrari HP ha ottenuto il secondo tempo con Charles Leclerc e il tredicesimo con Lewis Hamilton nell’unica sessione di prove libere del Gran Premio di Miami. Da dire però che solo il monegasco ha fatto in tempo a effettuare un giro con gomme Soft, mentre Hamilton ha incontrato sulla sua strada una bandiera rossa a causa di un incidente incruento capitato ad Oliver Bearman.

42 giri. Lewis e Charles sono andati in pista con gomme Medium completando diversi giri per prendere confidenza con il tracciato e i suoi muretti ottenendo inizialmente 1’28”836 e 1’28”858 rispettivamente. I due si sono poi fermati per delle regolazioni tornando in pista con le stesse gomme migliorandosi: Charles in 1’28”396 e Lewis in 1’28”556. Nel finale della sessione su entrambe le SF-25 sono stati montati pneumatici di mescola Soft con i quali Leclerc ha fatto segnare il proprio tempo di riferimento in 1’27”484. Hamilton ha avuto invece modo di far segnare solo il suo miglior primo settore in 29”119 prima che il turno fosse anticipatamente chiuso dalla bandiera rossa per il botto contro le barriere di Oliver Bearman. Alle 16.30 è in programma la Sprint Qualifying. Nel complesso Charles ha completato 22 giri, due in più del compagno di squadra.