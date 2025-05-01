Charles: “Pronti a cogliere le opportunità del weekend Sprint”

Miami 01 maggio 2025

Charles Leclerc non vede l’ora di salire sulla SF-25 nel weekend del Gran Premio di Miami in cui la Scuderia Ferrari celebra un anno di collaborazione con il title partner HP: “Come sapete i weekend Sprint mi piacciono parecchio, perché ogni giorno c’è qualcosa che conta, a cominciare dalla Sprint Qualifying del venerdì – ha detto il monegasco –. Inoltre sono convinto che quando c’è una sola sessione di prove libere noi come team partiamo da una buona base perché a casa facciamo un grande lavoro di preparazione. Abbiamo visto come ha pagato in Cina, dove Lewis ha vinto e in qualifica ha conquistato la pole, approfittando forse anche del fatto che non tutti i nostri rivali erano ancora completamente a posto, come si è visto nelle qualifiche del sabato, dove gli altri erano progrediti più di noi”.

Assetto. Charles nell’ultima gara disputata, a Jeddah, ha massimizzato il potenziale della sua SF-25 ed è fiducioso di riuscire a continuare a farlo anche al Miami International Autodrome: “La macchina per dare il massimo deve essere un po’ estrema nelle regolazioni e questo la rende non facilissima da guidare, in special modo in qualifica, ma credo di averci ormai preso le misure e sono fiducioso nel proseguire in questa direzione – ha concluso –. Già domani cominceremo a vedere cosa può portarci in dote questo weekend”.