Lewis: “Abbiamo lavorato sodo a Maranello”

Miami 01 maggio 2025

Lewis Hamilton è entrato nel paddock del Miami International Autodrome con la t-shirt bianca con inserti rossi preparata da Puma appositamente per questo weekend. Il pilota inglese è stato tra i protagonisti della conferenza stampa FIA in cui ha spiegato che “correre negli Stati Uniti piace sempre a noi piloti, perché ci sono delle belle vibrazioni e l’atmosfera è diversa dalle altre location toccate fin qui in questa stagione”.

Sim e non solo. Hamilton ha raccontato di aver trascorso diversi giorni a Maranello la scorsa settimana: “Abbiamo analizzato bene i dati e fatto tanto lavoro al sim ricavando delle indicazioni che dovrebbero permetterci di andare nella direzione che vogliamo e dunque di fare progressi, ha detto. “La squadra sta facendo il massimo per supportare me e Charles: è stato molto bello per me trascorrere del tempo in fabbrica, anche se il fatto di essere in Italia mi ha fatto sgarrare un po’ la dieta, visto che ho mangiato tre pizze in due giorni”, ha sorriso. “Sono più motivato che mai, e impegnato al massimo per trovare il giusto feeling con la SF-25: so che serve pazienza, e dopotutto anche i primi sei mesi in Mercedes furono molto impegnativi in termini di adattamento, ma sono convinto che arriveremo dove vogliamo lavorando insieme a testa bassa”.