Scuderia Ferrari e HP fondono tecnologia e design con una livrea speciale per il Gran Premio di Miami

Miami 30 aprile 2025

Scuderia Ferrari e HP Inc. hanno svelato oggi una livrea speciale co-progettata, in vista del Gran Premio di Miami, che celebra il primo anno di title partnership. Mostrata in pubblico questo pomeriggio a Miami dai piloti della Scuderia Ferrari HP e dal Team Principal, Fred Vasseur, l’innovativa livrea è il risultato dell’intensa collaborazione tra le due aziende, che vuole spostare i confini del design visivo e delle prestazioni. La livrea combina il rosso Ferrari con il bianco e il blu elettrico di HP, ed è stata applicata utilizzando nuove tecnologie co-progettate che apriranno la strada a design ancora più sorprendenti in futuro.



Co-progettazione per le prestazioni. Come parte di una serie di progetti congiunti avviati tra il team tecnico di HP e Scuderia Ferrari, lo sviluppo della livrea di Miami si distingue come un chiaro esempio di innovazione. Gli ingegneri di Ferrari a Maranello e quelli di HP a Barcellona hanno lavorato fianco e fianco e sperimentato tecnologie e materiali per ottenere il risultato finale. Sono state utilizzate tecniche innovative per produrre la pellicola che ricopre parte della SF-25 ed è stato compiuto un significativo passo avanti rispetto alla tecnologia utilizzata l'anno scorso: il rivestimento è fino al 14% più leggero e fino al 17% più sottile, con una maggiore resistenza termica1. La pellicola è PVC-free, completamente riciclabile ed è stata applicata utilizzando la tecnologia latex HP di ultima generazione. La Formula 1 è in costante evoluzione, ed entrambe le aziende continueranno a perfezionare le tecnologie di rivestimento insieme, rendendole ancora più efficienti, permettendo estetiche più audaci e innovazioni nel design, riducendo il tempo necessario per applicare la pellicola.

La livrea speciale per il GP di Miami. Il design della livrea speciale per questo weekend riflette l'evoluzione della partnership e gli sforzi condivisi che stanno dietro di essa. Per la prima volta nella storia della Scuderia, la livrea delle SF-25 di Charles Leclerc e Lewis Hamilton presenta elementi grafici asimmetrici. Tocchi di blu elettrico caratteristico di HP sono presenti sulle ali anteriori e posteriori, sebbene il colore dominante resti il rosso Ferrari. I cerchi delle ruote sono dipinti di bianco, creando un look pulito e moderno che incarna la visione innovativa del team. Questa livrea non è solo un esercizio di stile, ma una celebrazione tangibile dell'ambizione condivisa: due aziende, due visioni, unite dalla tecnologia e dalla creatività, che lavorano insieme per spostare i confini del possibile.

Costruire l'ambiente di lavoro del futuro. La collaborazione sta anche trasformando il modo in cui Ferrari lavora in pista e a Maranello, con l’introduzione di centinaia di prodotti HP – laptop, monitor, potenti workstation e stampanti – in fabbrica e negli uffici del team agli eventi del Campionato Mondiale di Formula 1. Grazie a questi strumenti di ultima generazione, ad alte prestazioni e facili da usare, l'efficienza aziendale, la produttività e la collaborazione sono state migliorate. La partnership tra HP e Ferrari è la dimostrazione di come la tecnologia possa migliorare l'esperienza lavorativa, promuovendo soddisfazione e produttività, mentre l'integrazione continua della tecnologia di HP in Ferrari crea un ambiente di lavoro positivo per i dipendenti.

Nella Fan Zone e in pista. Oltre alla livrea speciale, all’interno dell’area HP Experience al Wynwood Maketplace si terranno una seria di altre attività che spiegano come la tecnologia di HP stia supportando Scuderia Ferrari e come questa possa aiutare persone e aziende di tutto il mondo a raggiungere una maggiore soddisfazione lavorativa. A partire da domani, i fan che si recheranno all'autodromo potranno ammirare anche il design delle tute da gara e dei caschi dei piloti, abbinati alla livrea speciale creata per la gara di Miami.



La nostra collaborazione con Ferrari è una testimonianza di come HP stia spostando i confini del possibile. Insieme, stiamo utilizzando tecnologia, performance e innovazione per creare e co-progettare esperienze eccezionali dentro e fuori la pista. Mentre HP continua a fornire soluzioni all'avanguardia per definire il futuro del lavoro, stiamo stabilendo nuovi standard di collaborazione e innovazione.

Enrique Lores, Presidente e CEO di HP Inc.



Tutto è iniziato un anno fa al Gran Premio di Miami e da allora abbiamo visto quanto profondamente allineate siano le nostre due aziende quando si tratta dell'importanza delle persone per stimolare l'innovazione, aspirare all'eccellenza e spostare i confini del possibile.

Questo Gran Premio segna il ritorno al luogo dove è iniziata la collaborazione tra le nostre due aziende, celebrata con una nuova audace livrea asimmetrica. È un'espressione della nostra convinzione condivisa nel potere del design, della tecnologia e delle prestazioni per guidare un cambiamento significativo.

Oltre alla pista, questa partnership ci ha anche permesso di elevare il modo in cui lavoriamo ogni giorno. Grazie ai dispositivi e alle tecnologie all'avanguardia di HP, siamo stati in grado di migliorare l'efficienza, la connettività e la flessibilità dei nostri spazi di lavoro, fornendo a ogni membro del nostro team il miglior ambiente possibile per operare al massimo livello. È un simbolo di quanto siamo arrivati lontano insieme e uno sguardo alla strada che ci aspetta. Siamo orgogliosi di continuare questa collaborazione con HP mentre guardiamo a un futuro molto promettente.

Benedetto Vigna, CEO di Ferrari

1 Basato su dati proprietari e test di Ferrari e HP rispetto al 2024. Risultati aggiornati al 30 aprile 2025.