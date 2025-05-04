Race recap: Charles settimo, Lewis ottavo

Miami 04 maggio 2025

Al Miami International Autodrome va in scena il sesto Gran Premio della stagione. Dopo la pioggia che ha colpito, inattesa, la gara Sprint di ieri, la corsa parte, anche in questo caso inaspettatamente, asciutta. L’aria è a 26 gradi, l’asfalto a 40 e il cielo è nuvoloso. La Scuderia Ferrari HP parte dalla ottava piazzola con Charles Leclerc su gomme Medium e dalla dodicesima con Lewis Hamilton su Hard.

Partenza. Al via Charles tiene la posizione al pari di Lewis ma subito dopo la corsa viene neutralizzata con Virtual Safety Car per i detriti lasciati in pista da Jack Doohan e Liam Lawson, venuti a contatto in curva 1.

Giro 3. Hamilton supera Isack Hadjar e sale undicesimo.

Giro 22. Lewis supera Esteban Ocon e sale decimo.

Giro 25. Si fermano Kimi Antonelli e Carlos Sainz per il loro pit stop. Charles e Lewis sesto e ottavo.

Giro 26. Si fermano anche Max Verstappen e Alex Albon. Ferrari quarta e sesta, ma l’olandese supera Hamilton che torna comunque sesto dopo lo stop di Yuki Tsunoda.

Giro 27. Problema per Oliver Bearman: Virtual Safety Car. Hamilton ne può approfittare e rientra dodicesimo dopo aver montato gomme Medium.

Giro 28. Sosta ai box anche per molti altri incluso Charles che passa a Hard. Il monegasco rientra settimo, mentre Lewis è decimo.

Giro 30. Sainz supera Leclerc che scivola ottavo.

Giro 33. Si ferma per un guaio anche Gabriel Bortoleto. Altra Virtual Safety Car.

Giro 34. Al termine della Virtual Safety Car, Charles si lancia all’attacco di Sainz e lo passa permettendo anche a Hamilton di inserirsi. Le Ferrari sono settima e ottava.

Giro 40. Scambio di posizioni fra Leclerc e Hamilton.

Giro 53. Nuovo scambio di posizioni. Leclerc settimo, Hamilton ottavo.

Finale. Non succede più nulla. Charles settimo, Lewis ottavo in una gara molto difficile.