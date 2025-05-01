Gran Premio di Miami 2025 di Valerio Befani

Miami 01 maggio 2025

Valerio Befani è un designer e storyboard artist originario di Civitavecchia. Dopo aver frequentato la Scuola Internazionale di Comics a Roma, ha lavorato per Star Comics su “20.000 leghe sotto i mari” e come character designer e storyboard artist per videoclip musicali e altri progetti minori. Successivamente ha iniziato a collaborare con Editoriale Cosmo su “Battaglia - Ragazzi di morte” e per la serie “Un Eroe una Battaglia”, nell’albo “La Neve di Stalingrado”. Nel 2019 ha illustrato il volume “Cthulhu: L’Abisso della Ragione”, sempre per Editoriale Cosmo. Nel 2020 ha illustrato parte della serie animata su SKY Arte “In Compagnia del Lupo”, condotta dallo scrittore italiano Carlo Lucarelli. Attualmente lavora per il mercato del fumetto francese.