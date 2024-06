Prove libere: Carlos terzo, per Charles solo tre giri

Nell’unica sessione di prove libere del Gran Premio di Miami la Scuderia Ferrari HP ha ottenuto il terzo tempo con Carlos Sainz e il ventesimo con Charles Leclerc, che però è riuscito a completare solamente tre tornate.

Charles subito fermo. Carlos e Charles sono scesi in pista con gomme Hard. Il monegasco al primo passaggio sul traguardo ha fatto segnare 1’32”099 ma alla tornata successiva è finito in testacoda in curva 16. Leclerc ha provato a fare manovra per rimettersi nella corretta direzione di marcia ma un surriscaldamento della frizione, finché attendeva per il passaggio delle varie vetture in pista, lo ha costretto ad abbandonare la vettura con sole tre tornate all’attivo.

24 giri per Carlos. Sainz ha ripreso il turno girando con gomme Hard, ottenendo inizialmente 1’29”936, poi 1’29”346 e infine 1’29”331. Nella parte finale ha poi montato gomme Soft per lavorare ulteriormente in configurazione da qualifica. Lo spagnolo al primo tentativo ha ottenuto 1’28”979 migliorato poi fino a 1’28”711, terzo miglior tempo. Per lo spagnolo in totale 24 giri all’attivo.