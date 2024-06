Gran Premio di Miami 2024 di Giovanni P. Timpano

Giovanni P. Timpano è un disegnatore di fumetti attivo prevalentemente nel mercato americano. Esordisce nel 2013 su “The Shadow” per la Dynamite su cui lavora — tra speciali, miniserie e serie regolare — per 5 anni, culminati con la serie evento del 2017 “The Shadow/Batman”. Sempre per la Dynamite lavora anche su “Lone Ranger”, “Green Hornet”, “Justice Inc.” e “Vampirella”. Nel 2016, con la Image Comics e Zack Kaplan crea la serie di 16 numeri “Eclipse”. Nel 2020 inizia a collaborare con Activision sui fumetti all’interno del videogioco “Call of Duty Mobile”, realizzando sia brevi storie, che illustrazioni per eventi riguardanti “Warzone” e “Cold War”. Attualmente sta disegnando il suo primo fumetto italiano scritto dal regista Fabio Guaglione, edito dalla Panini.