In Florida un venerdì di chilometri e dati

La Scuderia Ferrari ha ottenuto il secondo e il terzo miglior tempo nelle prove libere del Gran Premio di Miami con, rispettivamente, Carlos Sainz e Charles Leclerc. La giornata è stata all’insegna del lavoro intenso e su più fronti: sono stati provati gli aggiornamenti portati per questa gara sulla SF-23 ma si è soprattutto operato sulla messa a punto della vettura. Inoltre sono state testate tutte le mescole di gomma a disposizione in un programma pensato per permettere ai piloti di girare quanto più possibile – 92 le tornate percorse in totale – così da prendere confidenza con i muretti e il nuovo asfalto di questo insolito circuito della Florida.

FP1. Nella prima sessione, su pista inizialmente molto sporca e in costante evoluzione, i piloti hanno iniziato il lavoro con gomme Hard per poi passare alle Soft per la fine del turno. Charles ha ottenuto 1’30”449, mentre Carlos ha fermato i cronometri a 1’30”724. Il monegasco e lo spagnolo hanno completato 23 tornate ciascuno.

FP2. Nella seconda sessione Leclerc e Sainz sono usciti dai box con pneumatici Medium per poi passare a gomme Soft con le quali entrambi si sono migliorati. Carlos ha fermato i cronometri a 1’28”315, mentre Charles ha ottenuto 1’28”398. Negli ultimi venti minuti entrambi hanno caricato carburante per provare la SF-23 in configurazione gara, lo spagnolo con la mescola Soft, il monegasco con la Medium. E proprio Charles, a otto minuti dal termine, è finito contro le barriere in curva 7 danneggiando la sospensione anteriore destra della sua monoposto e costringendo la direzione gara a esporre la bandiera rossa. Il turno è ripreso a quattro minuti dalla bandiera a scacchi, nei quali Carlos ha provato anche le gomme Medium portando il totale delle tornate completate a 26, contro le 20 del compagno di squadra.

Domani. Oggi c’è stato poco tempo per girare con molto carburante a bordo e sarà proprio la preparazione della gara uno degli aspetti su cui si lavorerà questa sera, in modo da poter sfruttare al meglio la terza e ultima sessione di libere in programma domani alle 12.30 locali (18.30 CET), prima delle qualifiche delle 16 (22 CET).





Carlos Sainz #55