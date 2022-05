La Scuderia Ferrari ha ottenuto la seconda e la settima posizione nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Miami sul circuito che si snoda attorno all’Hard Rock Stadium.

47 giri. Charles e Carlos hanno girato per tutta la sessione con gomme Soft. Il monegasco ha fatto segnare 1’30”498, mentre lo spagnolo ha ottenuto 1’31”172. Nel complesso Leclerc ha percorso 23 giri, uno in meno rispetto a Sainz. Le qualifiche sono in programma alle 16 locali (22 CET).