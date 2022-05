Libere 1: Leclerc miglior tempo, Sainz sesto

La Scuderia Ferrari ha ottenuto il primo e il sesto tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Miami sul nuovo circuito che si snoda intorno all’Hard Rock Stadium. Il tracciato si è presentato abbastanza impolverato e con un asfalto dalle temperature prossime ai 50 gradi (mentre nell’aria ce n’erano 34, con oltre il 50% di umidità).

51 giri. Charles e Carlos hanno iniziato il turno con gomme Medium con le quali hanno percorso 16 e 15 tornate rispettivamente ottenendo come migliori tempi 1’32”555 e 1’32”443. Dopo l’interruzione con la bandiera rossa causata da un’uscita di pista di Valtteri Bottas, i due sono tornati in pista con gomme Soft ma Carlos è tornato alle Medium dopo una foratura arrivata in seguito a un testacoda senza ulteriori conseguenze. Lo spagnolo è comunque riuscito a migliorarsi scendendo prima a 1’32”114 e poi 1’31”528, sesto tempo e migliore con gomme Medium. Leclerc dal canto suo con le Soft ha fermato i cronometri in 1’31”098, miglior tempo di sessione. In totale i due hanno completato 51 tornate: 26 per Charles e 25 per Carlos. La seconda sessione di libere è in programma alle ore 17.30 locali (23.30 CET).