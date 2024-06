Gran Premio di Città del Messico 2023 di Michele Pasta

Michele Pasta, dopo aver frequentato la Scuola Internazionale di Comics, inizia la sua carriera nel 2013 con Elena Casagrande su "Suicide Risk" edito da Boom Studios, e "Doctor Who, the 10th doctor". Successivamente collabora con David Messina e Gaetano Carlucci su Catwoman e Midnighter.

Esordisce ufficialmente nel 2016 come inchiostratore su "Rom, the spaceknight", disegnata e colorata da David Messina e scritta da Chris Ryall e Cristos Gage per la IDW Publishing.

Nel 2018 è copertinista per IDW sul numero 84 di Teenage Mutant Ninja Turtles e inizia una nuova collaborazione affiancando Arianna Florean su “Star Wars Adventures”.

Nel 2016 inizia anche il suo percorso come docente alla Scuola Internazionale di Comics. Attualmente continua ad insegnare alla alla Scuola Internazionale di Comics curando diversi corsi ed è a lavoro su un progetto personale.