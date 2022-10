Prove libere 3: Charles e Carlos quarto e sesto

La Scuderia Ferrari ha ottenuto il quarto e il sesto miglior tempo nella terza e ultima sessione di prove libere.

43 giri. Carlos e Charles sono scesi subito in pista per massimizzare il tempo a disposizione dopo aver lavorato per Pirelli in chiave 2023 nella seconda sessione di libere e dopo che il monegasco ha perso la seconda parte di FP2 per un incidente. Entrambi hanno girato solo su gomme Soft ottenendo inizialmente 1’19”884 e 1’19”985 rispettivamente. Nella fase centrale del turno i piloti hanno girato in configurazione gara per poi tornare a provare la qualifica nel finale, quando la pista era in condizioni migliori. Il monegasco a quel punto ha ottenuto 1’19”123, mentre Carlos ha fermato i cronometri a 1’19”301. Le qualifiche sono in programma alle 15 (22 CET).