Prove libere 3: Carlos terzo, Charles dodicesimo

Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto il terzo e il dodicesimo tempo nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas.

31 giri. I piloti della Scuderia Ferrari HP hanno atteso quasi fino a metà turno per scendere in pista visto che la pista era nuovamente sporchissima e conseguentemente lenta. Lo hanno fatto direttamente con gomme Soft con le quali hanno ottenuto i primi tempi di riferimento. Leclerc ha fatto segnare 1’35”109, Sainz 1’35”702. Rientrati ai box Charles e Carlos hanno montato gomme Soft nuove con le quali lo spagnolo si è migliorato scendendo a 1’33”918. Leclerc non ha invece fatto in tempo a far segnare un tempo a causa della bandiera rossa innescata da Lance Stroll. La sessione è stata ripresa solo per permettere ai piloti di effettuare prove di partenza. Nel complesso Sainz ha completato 16 tornate, uno in più di Leclerc.