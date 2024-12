Carlos: “Contribuire alla conquista del titolo sarebbe il mio più bel regalo al team”

Carlos Sainz è più determinato che mai a dare il massimo nel Gran Premio di Las Vegas che inizia domani con le prime due sessioni di prove libere: “L’ultima gara, in Brasile, è stata indubbiamente poco soddisfacente per quanto mi riguarda, ma abbiamo voltato pagina e siamo concentrati sulla sfida che ci attende ora”. Sainz lo scorso anno fu molto sfortunato, perché danneggiò la sua vettura passando su un tombino sollevato da una vettura transitata nello stesso punto pochi secondi prima. “Sono sicuro che, essendo al secondo anno, certe situazioni non si verificheranno più e che saremo liberi di concentrarci sul lavoro che dobbiamo fare”.

L’ultimo regalo. Carlos ha iniziato l’ultima tripletta da pilota Ferrari: “La mia mentalità però non cambia: sarò un pilota Ferrari fino all’ultima curva dell’ultima gara stagionale. Anzi, se ci penso non posso immaginare un regalo migliore per il team che la vittoria nel Mondiale Costruttori. Farò di tutto insieme a Charles per cercare di portare a casa questo obiettivo. Ovviamente non siamo noi i favoriti, ma stiamo attraversando un buono stato di forma e abbiamo la serenità giusta per affrontare questa sfida”.