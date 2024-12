Gran Premio di Las Vegas 2024 di Vittoria Macioci

Vittoria Macioci è un’illustratrice romana diplomata nel 2016 all’École Émile Cohl di Lione. Ha esordito con Gravity Level, saga sci-fi scritta da Lorenzo Palloni e pubblicata da Sarbacane éditions, che le è valsa il Premio Gran Guinigi per il Miglior Disegno al Lucca Comics & Games 2020. Ha collaborato all’antologia Nées Rebelles (Démain éditions) e attualmente lavora alla serie Havana Split di Fréderic Brémaud per Dupuis éditions. È illustratrice per editori come Giunti e Ablaze, lavora come character designer su videogiochi come Roller Drama e Becoming Saint. Insegna character design e tecniche tradizionali all’Idea Academy di Roma.