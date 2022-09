Prove libere 1: Charles e Carlos in cima alla classifica

La Scuderia Ferrari ha piazzato Charles Leclerc e Carlos Sainz ai primi due posti della classifica nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia a Monza.

48 giri. La sessione è stata preceduta da un minuto di silenzio in onore della Regina Elisabetta II d’Inghilterra, deceduta nella giornata di ieri. Una volta in pista, Charles e Carlos hanno iniziato il programma con gomme Hard. Leclerc è poi passato alla Soft con le quali ha ottenuto 1’22”410. Sainz a propria volta, quando ha montato la stessa mescola ha ottenuto un tempo molto simile: 1’22”487. Nel complesso Charles ha completato 25 giri, Carlos 23. La seconda sessione di libere è in programma alle 17 locali.