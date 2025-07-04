Giornata serena in Inghilterra

Silverstone 04 luglio 2025

• Venerdì solido per la squadra che ha completato un totale di 110 giri.

• Su entrambe le vetture sono stati montate power unit nuove, al pari della maggioranza dei team.

• Domani nell’ultima sessione di libere, alle 11.30 (12.30 CEST), il focus sarà soprattutto sulla qualifica in programma alle 16 (17 CEST).

FP1

• Lewis e Charles hanno completato il programma previsto senza intoppi.

• Charles ha effettuato delle misurazioni iniziando il turno con dei rake all’anteriore.

• Entrambi hanno girato con basso carico di carburante al principio della sessione per poi provare in configurazione gara negli ultimi venti minuti.

FP2

• Programma completato anche nella seconda sessione.

• Charles e Lewis hanno girato sia in configurazione da qualifica che, nel finale, con maggiore carico per provare il passo gara.

• Lewis nel suo long run ha provato le due mescole usate nel turno per raccogliere dati per la squadra.

Charles Leclerc #16

Oggi è andata piuttosto bene perché le sensazioni in abitacolo sono state buone, anche se c’è ancora un po’ di lavoro da fare sulla macchina.

In configurazione da qualifica sembra che non siamo ancora a posto, mentre direi che siamo più a nostro agio sul passo gara. Nel complesso però oggi mi sono divertito molto a guidare e non vedo l’ora di tornare in pista domani.

Lewis Hamilton #44

È stata una giornata entusiasmante: è stato fantastico scendere in pista a Silverstone in una Ferrari per la prima volta. In macchina, inoltre, mi sono sentito a mio agio in entrambe le sessioni, anche se ho trovato un po’ di traffico nel mio giro più veloce in FP2, e quindi c’è sicuramente del margine. Tornare qui è sempre speciale: questo è il circuito più bello del mondo e senza dubbio il mio preferito. È stato fantastico vedere già così tante persone di venerdì. L’atmosfera è semplicemente incredibile.