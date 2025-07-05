Terza fila per Lewis e Charles a Silverstone

Silverstone 05 luglio 2025

FP3

• La sessione ha preso il via con un ritardo di cinque minuti per consentire la rimozione dei residui di gomma lasciati in pista dalla gara sprint di Formula 3 disputata in precedenza.

• Le condizioni meteo oggi erano sensibilmente più fredde rispetto alla giornata di ieri, con alcune gocce di pioggia che hanno fatto la loro comparsa verso la fine della sessione.

• Charles e Lewis si sono concentrati sulla preparazione in vista delle qualifiche, completando regolarmente il programma previsto.

• Nel finale il britannico ha dovuto interrompere un giro particolarmente veloce fino a quel momento, a causa dell’esposizione della bandiera rossa per la presenza di detriti in pista. • La sessione è terminata con alcuni minuti di anticipo a causa di una seconda bandiera rossa, questa volta provocata dall’uscita di pista di Gabriel Bortoleto.

Q1

• La pioggerella all’inizio della sessione ha fatto sì che, dopo tre minuti, Charles e Lewis scendessero in pista per il loro primo tentativo.

• Dopo quasi 7 minuti, la sessione è stata interrotta con bandiera rossa a causa dell’uscita di pista di Franco Colapinto all’ultima curva.

• I due piloti della Scuderia hanno superato il taglio utilizzando un solo set di pneumatici Soft nuovi.

Q2

• Nella seconda fase, Lewis e Charles hanno montato un nuovo set di Soft, facendo segnare rispettivamente il primo e il secondo miglior tempo.

Q3

• Il miglior giro di Lewis gli è valso la quinta posizione, mentre Charles ha ottenuto il sesto tempo: i due piloti della Scuderia Ferrari HP condivideranno così la terza fila in griglia per la gara di domani.

Lewis Hamilton #44

È stata una qualifica molto combattuta. La Q2 è andata bene, ma nel giro finale della Q3 non sono riuscito a trovare il miglioramento che cercavamo, quindi alla fine partirò quinto. Sono davvero orgoglioso del lavoro svolto dal team durante tutto il weekend: abbiamo visto segnali incoraggianti già dalle prove libere. Domani non sarà facile viste le vetture che abbiamo davanti, ma Silverstone ha sempre qualcosa di speciale. L’energia del pubblico qui è incredibile, non vedo l’ora di scendere in pista e dare tutto.

Charles Leclerc #16

Non sono soddisfatto della mia qualifica di oggi. L’errore nell’ultima curva del mio giro finale in Q3 mi è costato almeno uno o due decimi, che in questo caso sarebbero potuti bastare per partire in prima fila. È deludente, e in futuro mi concentrerò per mettere tutto insieme.Considerando che la nostra macchina finora si è dimostrata più competitiva in gara che in qualifica, domani potremmo avere una possibilità. Tuttavia, partire dalla terza fila significa dover recuperare subito delle posizioni al via, e questo spesso lo si paga più avanti in gara, con il degrado delle gomme. Dovremo trovare il giusto equilibrio e lavorare per portare a casa un buon risultato per il team.

Fred Vasseur - Team Principal

Il risultato di queste qualifiche è un po’ frustrante, perché la macchina è stata chiaramente veloce per tutto il weekend e anche oggi, dato che in Q2 siamo stati i più veloci. Gli aggiornamenti che abbiamo introdotto in Austria hanno fatto la loro parte e, cosa importante, probabilmente hanno aiutato i piloti a sentirsi più sicuri con la vettura. Questo ci incoraggia tutti a continuare a spingere.Partire dalla quinta e sesta posizione significa che non abbiamo eseguito bene la qualifica, non siamo riusciti a mettere tutto insieme nell’ultimo giro decisivo. Con tutto il sostegno che abbiamo avuto per il team questo weekend, soprattutto per Lewis, è un peccato non aver ottenuto un risultato migliore. Dal lato positivo, credo che abbiamo fatto un passo avanti in termini di prestazione pura.Tuttavia, partire quinto e sesto resta comunque un risultato rispettabile, perché sappiamo di avere un buon ritmo sul passo gara, di solito rendiamo un po’ meglio la domenica rispetto al sabato e, considerando che a Silverstone si può sorpassare, possiamo ancora lottare per risalire. Il motorsport è così. Ora dobbiamo concentrarci sulla gara di domani per vedere cosa possiamo fare per assicurarci una domenica migliore.