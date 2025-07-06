Gara ricca di azione nella pioggia di Silverstone

Silverstone 06 luglio 2025

• In un Gran Premio di Gran Bretagna ricco di azione, con la pioggia a rimescolare le carte, i piloti della Scuderia Ferrari HP, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, hanno concluso rispettivamente al quarto e al quattordicesimo posto.

• Alcuni piloti, compreso Charles, sono rientrati ai box alla fine del giro di formazione per passare dalle gomme Intermedie alle Medie, iniziando così la gara dalla pitlane.

• Una Virtual Safety Car è stata attivata al secondo giro quando Liam Lawson si è fermato in pista dopo una collisione.

• All'11º giro la pioggia è aumentata d’intensità, così Lewis è rientrato per un secondo set di Intermedie e Charles è ripassato dalle Medie alle Intermedie, mentre entrava in pista la Safety Car.

• Le condizioni erano estreme, con acqua stagnante e visibilità ridotta. Le vetture scivolavano e faticavano a restare in pista.

• Il tracciato ha poi cominciato ad asciugarsi, ma era ancora troppo presto per le slick, e chi ha tentato il cambio in anticipo è finito fuori pista.

• Nei giri finali, Lewis ha provato a raggiugere Nico Hülkenberg che viaggiava in terza posizione, ma non è riuscito a prenderlo.

Lewis Hamilton #44

Non è il risultato che speravamo oggi, ma continuiamo a crescere come squadra e io sto anche entrando sempre più in sintonia con la macchina. In certi momenti il terzo posto sembrava anche a portata di mano, ma onore a Nico per il suo primo podio: ha fatto una gara davvero solida. Silverstone offre sempre uno spettacolo eccezionale e il meteo variabile ha sicuramente reso tutto più interessante. Un grande grazie al pubblico straordinario per tutto il supporto durante il weekend, è sempre bellissimo essere a casa.

Charles Leclerc #16

È stata una gara davvero dura, dall’inizio alla fine. Col senno di poi, la mia decisione di fermarsi sul giro di formazione per montare le slick non è stata quella giusta, ma non credo abbia fatto molta differenza perché oggi non avevo semplicemente passo. Ho adottato un assetto piuttosto estremo per la mia macchina nelle ultime gare, e ha dato i suoi frutti sull’asciutto. Nelle condizioni viste oggi, però, non ha funzionato allo stesso modo. C’è molto lavoro da fare. Congratulazioni a Nico per il suo podio, è un grande traguardo per lui e per il suo team.

Fred Vasseur, Team Principal Scuderia Ferrari HP

È stata una gara caotica per tutti, dall’inizio alla fine. Posso immaginare che per i tifosi sia stata entusiasmante. Le condizioni cambiavano così frequentemente che era difficile essere sulla gomma giusta al momento giusto. Le numerose Safety Car hanno reso tutto ancora più imprevedibile. A fine gara, si ha sempre la sensazione che si poteva fare meglio a livello di strategia. La scelta coraggiosa di Charles di passare subito alle slick è stata rischiosa e, se le cose fossero andate diversamente, avrebbe potuto rivelarsi quella giusta. Chiaramente, la McLaren era molto più veloce di noi, ma oggi abbiamo segnato più punti di Mercedes e Red Bull, il che è positivo, così come è positivo il fatto che siamo stati competitivi fino all’ultimo run in Q3. Il nostro passo è migliorato notevolmente rispetto all’inizio dell’anno e ora dobbiamo mantenere questo livello di prestazioni anche nella seconda parte della stagione. Studieremo i dati del weekend per capire perché abbiamo avuto alcune difficoltà. Adesso la cosa più importante è fare un ulteriore passo avanti in termini di performance nella prossima gara a Spa, e mettere tutto insieme per avere un weekend perfetto dall’inizio alla fine. Infine, congratulazioni a Nico per il suo primo podio. Vista la sua indubbia abilità, se lo merita.