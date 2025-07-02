Gara di casa per Lewis

Maranello 02 luglio 2025

La Formula 1 arriva a Silverstone per uno dei weekend più attesi e iconici dell’intero campionato, dodicesimo appuntamento stagionale - siamo quindi al giro di boa - nonché gara di casa di Lewis Hamilton, che su questa pista ha vinto la bellezza di nove volte. Il Gran Premio di Gran Bretagna rappresenta da sempre una tappa speciale per la Formula 1: è infatti qui che il Mondiale ha preso il via, il 13 maggio 1950, ed è sempre qui che la Scuderia Ferrari ha conquistato la sua prima vittoria, nel 1951, con José Froilán González e la 375 F1. Silverstone è considerato unanimemente uno dei templi del motorsport, non solo per il valore storico, ma anche per le caratteristiche tecniche, che lo rendono una delle piste preferite da piloti e appassionati.



La pista. Costruito sull’area di un ex aeroporto militare, Silverstone è tra i pochissimi circuiti presenti nel calendario inaugurale del 1950 a ospitare tuttora Gran Premi. Dopo numerose modifiche nel corso dei decenni, l’ultima delle quali risale al 2010, il tracciato si estende per 5.891 metri e comprende 18 curve, alcune delle quali tra le più famose del mondo delle corse. La sequenza formata da Maggots, Becketts e Chapel è un esaltante banco di prova per l’efficienza aerodinamica delle monoposto e per le abilità dei piloti. Anche la curva Copse, da affrontare in pieno a oltre 290 km/h, è uno dei punti più spettacolari del Mondiale. Due sono le zone DRS: la prima tra le curve 5 e 6, la seconda sul rettilineo dell’Hangar Straight, dove spesso si vedono sorpassi in staccata alla curva Stowe.



Caratteristiche tecniche. Silverstone è un circuito estremamente veloce, con una media sul giro tra le più alte della stagione. Richiede un set-up a basso carico aerodinamico per massimizzare la velocità nei tratti veloci, ma premia anche la stabilità nei rapidi cambi di direzione. Le gomme sono messe a dura prova per via delle forze laterali elevate, con lunghi curvoni che fanno incrementare le temperature degli pneumatici, tanto da costituire un fattore strategico cruciale.



Fattore meteo e programma. Come tutta l’Inghilterra, Silverstone è famosa per l’imprevedibilità del clima. Sole, pioggia e vento forte possono alternarsi anche nell’arco della stessa giornata, rendendo ogni sessione una sfida in più per piloti e ingegneri. Il Gran Premio di Gran Bretagna prevede il formato tradizionale del weekend: si comincia venerdì con le prime prove libere alle 12.30 locali (13.30 CEST), seguite dalla seconda sessione alle 16 (17 CEST). Sabato l’ultimo turno di libere è in programma alle 11.30 (12.30 CEST) in preparazione delle qualifiche della 15 (16 CEST). Domenica i 52 giri del Gran Premio (306,198 km) prenderanno il via alle ore 15 locali (16 CEST).





Fred Vasseur Team Principal

Dopo l’Austria ci spostiamo a Silverstone, un circuito molto diverso e uno dei grandi classici del calendario. Gli aggiornamenti introdotti sulla SF-25 a Spielberg hanno sicuramente contribuito al buon risultato ottenuto domenica scorsa, e vogliamo sfruttare questo slancio positivo anche per l'appuntamento che ci attende. Abbiamo visto quanto sia importante curare ogni aspetto del weekend per ottenere una prestazione solida e, come sempre, ci concentreremo su noi stessi con l’obiettivo di mettere insieme un altro fine settimana pulito. Questa è la gara di casa di Lewis e sarà particolarmente motivato a fare bene, anche grazie all'enorme sostegno che riceve sempre qui. Non vedo l'ora di essere in pista insieme a tutta la squadra: l'atmosfera di Silverstone è sempre speciale.

Ferrari stats

GP disputati 1109

Stagioni in F1 76

Debutto Monaco 1950 (A. Ascari 2°; R.Sommer 4°; L. Villoresi rit.)

Vittorie 248 (22.36%)

Pole position 253 (22.81%)

Giri più veloci 263 (23.71%)

Podi 833 (25.04%)

Ferrari stats Gran Premio di Gran Bretagna

GP disputati 72

Debutto 1951 (J.F. González 1st; L. Villoresi 3°; A. Ascari rit.; P. Whitehead 9°)

Vittorie 18 (25.00%)

Pole position 16 (22.22%)

Giri più veloci 22 (30.55%)

Podi 59 (27.31%)

Tre domande a... Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP, Pilota

1. Silverstone è la sede del Gran Premio di Gran Bretagna, la tua gara di casa, e un luogo dove hai vissuto tanti momenti speciali. Che effetto fa tornarci per la prima volta con i colori della Ferrari?

Silverstone è da sempre molto più di un circuito per me. Qui ho vissuto alcuni dei momenti più indimenticabili della mia carriera, con il pubblico sempre al mio fianco. Arrivare qui per la prima volta con la tuta Ferrari è qualcosa di davvero speciale. Ho scritto tante pagine bellissime della mia storia su questa pista, e per me adesso è molto importante scrivere questo capitolo insieme a Ferrari. Sono orgoglioso di vestirmi di rosso qui, e non vedo l’ora di provare di nuovo quell’energia incredibile che solo il pubblico di Silverstone sa dare.

2. C’è una curva o un settore in particolare di Silverstone che consideri il tuo preferito? Cosa lo rende così speciale?

Ci sono alcune sezioni che sono davvero speciali, ma Copse e poi Maggots e Becketts… sono qualcosa di unico. Questo tratto è velocissimo e quando fai tutto alla perfezione ti sembra davvero di volare. Ma ciò che rende Silverstone davvero speciale per me è l’atmosfera. C’è una ragione se sono salito sul podio così tante volte qui, ed è l’amore dei tifosi. Dalla mia prima vittoria nel 2008, fino alla nona, dell’anno scorso, il pubblico è sempre stato con me, e ovunque io sia in pista, riesco a sentire la loro energia dall’abitacolo.

3. Hai tifosi in tutto il mondo, compresi molti giovani che ti vedono come un modello. Che consiglio daresti a chi sogna di diventare pilota o di intraprendere una carriera nel motorsport?

Trova ciò che ti appassiona e inseguilo con determinazione. Fai tante domande, prenditi il tuo tempo e impara dagli errori. Tutti possiamo cadere, ma è il modo in cui ci rialziamo che ci definisce. Non bisogna mollare mai.

Profilo

Lewis Hamilton

Nato il: 07/01/1985

A: Stevenage (Gran Bretagna)

Gran Premio di Gran Bretagna, numeri e curiosità

0. Le volte in cui i primi tre dello schieramento di un Gran Premio di Gran Bretagna sono giunti al traguardo nello stesso ordine in cui sono partiti. La pista di Silverstone (teatro di 59 gare valide per il Mondiale), è dopotutto da sempre considerata tra le più spettacolari del Mondiale e una di quelle sulla quale si verificano più cambi di posizione. Ma la statistica è valida anche considerando le gare disputate sui circuiti di Aintree (5) e Brands Hatch (12).

4. I piloti britannici al via del Gran Premio di Gran Bretagna 2025: Lewis Hamilton, Oliver Bearman, Lando Norris e George Russell. Di questi solo Lewis è stato già in grado di vincerlo, per ben nove volte: un record difficilmente battibile.

22. Le occasioni nelle quali si è vinto dalla pole position a Silverstone nelle 59 gare disputate su questa pista dalla Formula 1. Nonostante su questa pista sorpassare sia tutt’altro che impossibile, la statistica conferma l’importanza della qualifica in Formula 1. In 18 occasioni si è vinto dalla seconda casella, in otto dalla terza, in cinque dalla quarta, in tre dalla quinta, in due dalla sesta e una sola volta dalla settima, nel 1975 per merito di Emerson Fittipaldi con la McLaren.

2021. L’anno in cui è stato creato il distretto del West Northamptonshire, dove si trova il circuito di Silverstone. Secondo i numeri dell’ultimo censimento disponibile (2020) vi risiedono 434.349 abitanti e questo territorio è stato istituito dalla fusione degli antichi distretti di Daventry, Northampton e South Northamptonshire.

2176. La popolazione del villaggio di Silverstone, da cui prende il nome il circuito che ha una capienza di 400.000 spettatori. Questo significa che nella pista di Silverstone gli abitanti dell’omonimo villaggio ci starebbero quasi… 184 volte. Si tratta del comune più piccolo fra quelli che possono vantare un circuito di Formula 1 nel proprio territorio. Le altre due municipalità più piccole sono Zallaq (di cui Sakhir è frazione) in Bahrain, con poco meno di 4.000 abitanti (dati del 2019), e Spielberg, in Austria, con una popolazione di 5.383 unità (dato del 2022).