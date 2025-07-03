Charles: “Fiducioso di poter continuare il nostro percorso”

Silverstone 03 luglio 2025

Charles Leclerc è stato tra i protagonisti della conferenza stampa FIA nella quale ha detto la sua sulla pista inglese e sulle attese che la Scuderia Ferrari HP ha per il Gran Premio di Gran Bretagna: “Credo che l’Austria abbia dimostrato che abbiamo fatto dei passi avanti come squadra, soprattutto in qualifica, e vogliamo continuare anche qui con questo trend positivo che ormai dura dalle ultime tre o quattro gare. Questa pista recentemente ci ha sempre visto piuttosto competitivi, gli upgrade portati a Spielberg potrebbero aiutarci anche qui e speriamo di poterci giocare dei bei risultati”, ha detto il monegasco.

Primo bilancio. A Charles è stato chiesto di tracciare un primo bilancio stagionale visto che l’appuntamento di Silverstone costituisce il giro di boa del campionato essendo gara 12 di 24: “Inutile nascondere che per come avevamo concluso il 2024 ci aspettavamo di iniziare quest’anno con un livello di competitività più alto – ha esordito –. Però credo che stiamo reagendo e spero che i prossimi aggiornamenti che metteremo in macchina ci permetteranno di ridurre ulteriormente il gap da McLaren e da Max Verstappen”.

Verso il 2026. Leclerc è poi tornato sul tema della vettura del prossimo anno: “Quando ho detto che non mi è piaciuto guidare la macchina al simulatore non mi riferivo alla nostra, ma più genericamente al regolamento che entrerà in vigore. Quelle del 2026 saranno monoposto completamente diverse e per ora io sono molto contento di guidare queste. Ma se nel 2026 avrò la possibilità di vincere il titolo con la Ferrari allora la adorerò, potete contarci…”.