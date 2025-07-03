Lewis: “Uscire domani dalla pit lane sarà speciale”

Silverstone 03 luglio 2025

Lewis Hamilton è un habitué del podio di Silverstone e ha tutta l’intenzione di mantenere viva questa tradizione anche quest’anno, pur sapendo che servirà un grande sforzo. «Mi piacerebbe molto essere tra i primi tre qui, anche se finora in questa stagione è stato piuttosto complicato lottare davanti», ha detto durante l’incontro con i media di giovedì. «Ma a Silverstone non si può mai sapere: c’è il vento, il meteo è imprevedibile e poi ci sono i tifosi, che mi hanno sempre dato una marcia in più.»

I cambiamenti in Formula 1. Con 19 stagioni di Formula 1 alle spalle, a Lewis è stato chiesto quanto sia cambiato lo sport e se questi cambiamenti siano stati positivi. «I cambiamenti introdotti da Liberty Media sono stati incredibili», ha dichiarato. «Hanno rivoluzionato il nostro mondo e lo hanno migliorato sotto ogni aspetto, aumentando in modo straordinario anche il suo valore. Chi all’inizio li aveva messi in dubbio ha dovuto ricredersi. Credo che la Formula 1 continuerà a crescere nei prossimi anni.»

Ricordi. Guardando al passato, Hamilton ha ricordato le sue prime memorie legate a Silverstone. «Credo fosse il 1991, avevo sei anni, quando Nigel Mansell vinse la gara e si fermò per dare un passaggio ad Ayrton Senna, rimasto senza benzina all’ultimo giro», ha raccontato. «Si stavano giocando il titolo, ma c’era un rispetto reciproco. Quella stagione è stata straordinaria e davvero fonte d’ispirazione.»