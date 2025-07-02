Gran Premio di Gran Bretagna 2025 di Giovanni P. Timpano

Maranello 02 luglio 2025

Giovanni P. Timpano è un fumettista italiano attivo principalmente nel mercato americano. Debutta nel 2013 per la casa editrice Dynamite con “The Shadow”, serie che disegna — tra la serie regolare, varie miniserie e numeri speciali — per 5 anni, concludendo il suo lavoro con il crossover del 2017 “The Shadow/Batman”. Per Dynamite lavora anche su “Lone Ranger”, “Green Hornet”, “Justice Inc.” e “Vampirella”.

Nel 2016 crea insieme a Zack Kaplan la miniserie di 16 numeri “Eclipse”, pubblicata da Image Comics. Nel 2020 inizia la sua collaborazione con Activision per i fumetti in-game del videogioco “Call of Duty Mobile”, lavorando sia su storie brevi che su illustrazioni per eventi come “Warzone” e “Cold War”. Attualmente sta disegnando il suo primo fumetto italiano, scritto dal regista italiano Fabio Guaglione e pubblicato da Panini Comics.