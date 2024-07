Prove libere 2: Charles e Carlos quinto e ottavo

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il quinto e l’ottavo tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna.

58 giri. Le due SF-24 hanno iniziato il turno con gomme Medium con le quali Charles ha ottenuto 1’28”453 e Carlos 1’28”666, tempi migliorati in 1’28”084 e 1’28”101 rispettivamente. Lo spagnolo ha poi fatto segnare 1’27”756 prima di fermarsi ai box per montare gomme Soft al pari del compagno di squadra. Con la mescola più morbida il monegasco ha centrato 1’27”150, mentre Carlos ha fatto segnare 1’27”249. Nel finale entrambe le Ferrari hanno caricato carburante per girare in configurazione gara. Lo spagnolo lo ha fatto prima con Soft usate e poi con Medium usate, Leclerc solo con quest’ultima mescola. Negli ultimi cinque minuti la pioggia ha consigliato a entrambi i piloti di rientrare al box. Alla fine entrambi i piloti sono andati a provare la partenza con le gomme Intermedie: 27 i giri all’attivo per Charles, 31 per Carlos, pe run totale di 58.