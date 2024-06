Un lavoro a metà

Per la Scuderia Ferrari il venerdì di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna è stato più complicato del previsto. I riscontri sul giro secco sono stati incoraggianti, mentre sul passo c’è ancora da lavorare. Inoltre nella seconda sessione il team ha potuto contare solo sui dati raccolti da Carlos Sainz, secondo a 22 millesimi da Max Verstappen. Charles Leclerc è infatti stato costretto a fare lo spettatore per tutto il turno a causa di un corto circuito sulla sua SF-23.



FP1. La prima ora di libere ha visto tutti i piloti faticare molto con il grip dal momento che l’asfalto era particolarmente scivoloso. Charles e Carlos hanno iniziato a lavorare sulla messa a punto girando con gomme Medium prima di passare alla mescola Soft con la quale hanno ottenuto i rispettivi tempi di riferimento, 1’29”280 per il monegasco e 1’29”375 per lo spagnolo. I due – 25 i giri all’attivo per entrambi – hanno concluso la sessione caricando carburante e girando con due tipi di mescola differenti: Sainz è tornato alle Medium di inizio turno, Leclerc ha tenuto le Soft.



FP2. Nella seconda sessione, come detto, la squadra ha potuto contare solo su Carlos. Una volta ancora lo spagnolo ha iniziato il lavoro con le gomme Medium e poco carico di carburante, ottenendo poi il proprio miglior tempo - una volta passato alla mescola Soft - in 1’28”100. Nella parte finale del turno Sainz ha tenuto in macchina le stesse gomme con più carburante per simulare le condizioni di gara. Negli ultimi quattro giri a disposizione ha infine montato di nuovo la mescola Medium completando un totale di 29 tornate.



Sabato a rischio pioggia. Domani prima delle qualifiche (inizio ore 15 locali, 16 CET) è in programma l’ultima sessione di prove libere che per la squadra, e in particolar modo per Charles, sarà importante per continuare a mettere a punto la vettura, specie in configurazione gara. Sulla giornata incombe però l’incognita meteo, con una elevata probabilità di pioggia.

Carlos Sainz #55

Quello di oggi è stato un venerdì impegnativo. La prima sessione è stata difficile sia a causa del vento che per le condizioni della pista. Siamo però riusciti a completare il nostro programma e questo ci ha aiutato a fare dei buoni progressi nel turno successivo.

Dobbiamo continuare a lavorare sulla gestione gomme così come sul passo gara e domani ci concentreremo soprattutto su questi aspetti dal momento che sul giro secco non andiamo male.

Nel complesso siamo abbastanza soddisfatti anche se sappiamo che c’è ancora del lavoro da fare.

Charles Leclerc #16

Le sensazioni in macchina con poco carburante sono state buone, mentre abbiamo ancora del lavoro da fare per migliorare il nostro ritmo gara. Speriamo di fare dei progressi domani anche se le condizioni meteo potrebbero essere molto diverse da oggi e ci potrebbe essere pioggia.

Purtroppo non ho potuto girare nella seconda sessione e questo mi ha impedito di lavorare in vista di domenica. Domani, meteo permettendo, faremo il massimo con il tempo che abbiamo per preparare sia la gara che la qualifica.