Diciotto punti da Suzuka

Suzuka 06 aprile 2025

La Scuderia Ferrari HP porta a casa da Suzuka 18 punti, che sono fin qui il miglior bottino di tappa di questo non facile inizio di campionato, grazie al quarto posto di Charles Leclerc e al settimo di Lewis Hamilton, giunti al termine di una gara abbastanza solitaria per entrambi. La squadra ha affrontato la corsa – andata in scena interamente sull’asciutto dopo che la pioggia attesa è cessata a metà mattina – con due strategie diverse, riuscendo a mantenere la posizione con Leclerc e guadagnarne una con Hamilton.

La gara. Charles è partito con gomme Medium, Lewis invece ha montato le Hard ed entrambi hanno mantenuto le posizioni al primo giro. Hamilton al sesto passaggio ha superato Isack Hadjar in curva 1 salendo in settima posizione. Le soste ai box del gruppo di testa sono iniziate al giro 19 e Leclerc si è fermato al 21, rientrando decimo con pneumatici Hard. Il monegasco è però rapidamente tornato quarto dopo che tutti i piloti hanno effettuato il loro pit stop. Lewis è rimasto in pista fino alla trentesima tornata, salendo fino al secondo posto dietro ad Andrea Kimi Antonelli, ed è rientrato con gomme Medium nuovamente settimo. Nella seconda parte della corsa non è sostanzialmente accaduto più nulla: il ritmo di Charles è stato accettabile, ma il monegasco perdeva un paio di decimi al giro dalla Red Bull di Max Verstappen e dalle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, e non è stato dunque in condizione di andare all’attacco del podio. Lewis, dal canto suo, per qualche giro ha duellato con Antonelli ma poi ha iniziato a faticare più dell’italiano con le Medium e si è dovuto accontentare di tagliare il traguardo settimo.

Ora in Bahrain. Nella attuale Formula 1 due o tre decimi possono fare la differenza tra lottare per la vittoria o ritrovarsi a battagliare in mezzo al gruppo, e per questo la squadra deve continuare a lavorare sodo con l’obiettivo di sfruttare al meglio il pacchetto a disposizione. Sulla SF-25 è necessario migliorare a livello di bilancio e fare altri progressi sotto l’aspetto della gestione gomme. L’occasione per compiere dei passi avanti ci sarà già la prossima settimana, quando il Mondiale si sposterà in Medio Oriente per due gare, la prima delle quali sarà il Gran Premio del Bahrain, quarto appuntamento della stagione.





Charles Leclerc #16

È stata una gara un po’ solitaria la mia. Il quarto posto non può essere un risultato che ci soddisfa, ma guardando agli aspetti positivi di questo weekend, il lavoro fatto venerdì sulle modifiche al set-up e ciò che abbiamo imparato ci sarà utile nelle prossime gare.

Credo che abbiamo fatto dei progressi, ma dobbiamo restare concentrati e continuare a lavorare senza precipitare le decisioni anche perché i primi della classe hanno ancora un buon vantaggio in termini di passo gara.

Per ora dobbiamo concentrarci sul massimizzare il bottino di punti, cosa che abbiamo fatto oggi, e continuare a spingere per fare in modo di lottare per le posizioni di vertice più avanti nella stagione.

Lewis Hamilton #44

È stata una gara difficile. Non avevamo il passo per lottare con i primi tre, e questo è qualcosa su cui lavoreremo sodo in vista delle prossime gare. Dal canto mio avevo scelto un assetto che nel complesso era buono, ma non mi ha dato tutto quel passo di cui avrei avuto bisogno in pista. Il team sta facendo un lavoro incredibile e continueremo a spingere insieme per trovare quei miglioramenti che ci servono.

I tifosi giapponesi sono stati fantastici per tutto il weekend: la loro energia e il loro supporto significano molto per me.

Fred Vasseur Team Principal

Il risultato di oggi rispecchia quanto visto in qualifica ieri. Con la macchina che avevamo probabilmente non avremmo potuto fare di più. Eravamo a due o tre decimi dai più veloci in qualifica, e in gara la situazione è stata praticamente la stessa.

Stiamo faticando su alcuni aspetti e dobbiamo continuare a lavorare per cercare di estrarre più performance dalla vettura in vista di Bahrain e Arabia Saudita. Sappiamo che c’è margine di miglioramento e dobbiamo concentrarci sull’equilibrio della monoposto e sulla gestione delle gomme. La prossima settimana in Bahrain, noi come tutte le squadre, potremo contare su alcuni dati di riferimento raccolti nei test pre-stagionali, il che ci aiuterà ad avere un quadro più chiaro della nostra situazione.