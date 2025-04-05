Prove libere 3: Charles e Lewis quarto e sesto

Suzuka 05 aprile 2025

La Scuderia Ferrari HP ha ottenuto il quarto tempo con Charles Leclerc e il sesto con Lewis Hamilton nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone.

26 giri. Lewis è stato il primo a scendere in pista, con gomma Soft, ma non è riuscito a fare segnare alcun tempo poiché un nuovo incendio a bordo pista, causato delle scintille provocate dalle monoposto che finiscono sull’erba secca – in un periodo di anomala siccità in Giappone – e alimentate dal vento, ha costretto la direzione gara a esporre la bandiera rossa. Alla ripresa le due Ferrari hanno preso la pista con gomme Soft con le quali Leclerc ha fatto segnare 1’29”107 e Hamilton 1’29”272. I due si sono poi rilanciati e migliorati: Charles è sceso a 1’28”763, Lewis a 1’28”950. Tornati ai box, Leclerc e Hamilton hanno montato gomme Soft usate per migliorarsi ulteriormente scendendo a 1’28”414 e 1’28”540 rispettivamente. In chiusura di sessione entrambe le SF-25 sono state equipaggiate con un altro set di Soft nuove con le quali Hamilton è sceso a 1’28”524, mentre il suo compagno di squadra è stato impossibilitato a far segnare un tempo a causa dell’ennesimo fuoco innescatosi a bordo pista. In totale Charles e Lewis hanno completato 13 tornate ciascuno.



